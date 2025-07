Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor, a venit cu mai multe precizări, după ce în spațiul public au apărut informații despre implicarea sa într-un dosar penal de dare de mită asemănător celui care a determinat demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier. Șerban a susținut că a sesizat Direcția Silvică în legătură cu nereguli privind plăți ilegale și chiar a acceptat să ia parte la un flagrant.

Ce a declarat Ciprian Șerban despre dosarul penal în cauză

Ce a determinat reacția ministrului Șerban

Ce sfat a avut Ciprian Șerban pentru ceilalți politicieni

„👉În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății.

Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale şi am sesizat imediat autoritățile.

👉Pentru a avea dovezi și a ajuta organele de anchetă, toate aceste discuții cu reprezentanții Ocolului Silvic au fost înregistrate de un reprezentant al firmei.

Am sesizat, inclusiv Direcția Silvică despre aceste plăți și am depus o plângere la autoritățile în drept, atașând și aceste înregistrări.

👉În timpul cercetării, sub supravegherea autorității competente, au fost derulate mai multe acte în dosar, care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac, tocmai pentru a proba infracțiunile comise de reprezentanții Ocolului Silvic”, a explicat ministrul Transporturilor, pe Facebook.

Precizările vin după ce a anunțat că are înregistrări dintr-un dosar de corupție, care arată că Ciprian Șerban a dat în trecut mită reprezentanților unui ocol silvic din județul Iași, apoi a devenit denunțător și nu a fost pus sub acuzare.

Cazul lui Ciprian Șerban amintește de cel al lui Dragoș Anastasiu, care a scăpat de răspundere penală într-un alt caz de dare de mită, de data aceasta către o inspectoare ANAF, după ce în dosar.

Comparațiile între cazul Anastasiu și Șerban, Radu Oprea (PSD) și Marian Neacșu (PSD) au stârnit discuții în spațiul public despre dubla măsură, în condițiile în care doar primul .

„☝️Ulterior, am văzut în presă că și alți demnitari sau oameni politici au sesizat autoritățile în astfel de situații.

Primul exemplu care îmi vine în minte este domnul Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor la acea vreme.

Încurajez ca toți cei care se confruntă cu astfel de situații să le demaște, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel”, a mai scris ministrul Ciprian Șerban, pe Facebook.

Amintim că, în 2021, deputatul PNL George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL), au fost înregistrați de procurorii DNA chiar în biroul ministrului Transporturilor de la acea vreme, Cătălin Drulă (USR), în timp ce-i cereau acestuia să-i păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Cătălin Drulă n-a cedat. În acest context, administratorul uneia dintre firmele de apartament care intermediau tranzacțiile cu nave i-a spus unui fost general SIE că „este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că-i om, , acest Drulă, și trebuie să găsim o soluție pentru el”.