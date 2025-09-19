B1 Inregistrari!
Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii și ce funcții publice a mai ocupat

Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii și ce funcții publice a mai ocupat

Ana Maria
19 sept. 2025, 15:15
Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii și ce funcții publice a mai ocupat
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce ministrul Economiei nu îi mai delegase niciun fel de atribuții lui Flavius Nedelcea
  2. Ce funcții publice a mai ocupat Flavius Nedelcea
  3. Ce venituri a încasat Flavius Nedelcea
  4. Ce avere are Flavius Nedelcea
  5. De când e Radu Miruță ministrul Economiei

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost reținut, vineri, de procurorii DNA Timișoara, sub acuzația de instigare la abuz în serviciu, informează HotNews. Potrivit anchetatorilor, Nedelcea ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ANPC, Sebastian Hotca, și a directorului ANPC, Paul Anghel, pentru schimbarea șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin. Cei doi oficiali ANPC sunt la rândul lor anchetați, dar sub control judiciar, relatează Antena 3 CNN.

Informația despre reținerea lui Nedelcea a fost publicată inițial de Digi24.

De ce ministrul Economiei nu îi mai delegase niciun fel de atribuții lui Flavius Nedelcea

Surse guvernamentale au declarat că ministrul Economiei, Radu Miruță, pregătise deja înlocuirea lui Flavius Nedelcea. Documentul prin care acesta urma să fie schimbat fusese deja semnat.

De altfel, de la preluarea portofoliului în iunie 2025, Miruță nu i-a delegat secretarului de stat niciun fel de atribuții, tocmai pentru că Nedelcea era numit dintr-un guvern anterior și nu făcea parte din echipa actuală.

Ce funcții publice a mai ocupat Flavius Nedelcea

Înainte de a fi secretar de stat, Flavius Nedelcea (PSD) a ocupat mai multe funcții publice:

  • 2020 – 2022: consilier județean în Caraș-Severin;
  • 2017 – 2020: vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

În aprilie 2022, a fost numit secretar de stat în Ministerul Economiei de fostul ministru PSD Florin Spătaru, care conducea instituția în guvernarea Nicolae Ciucă. Ulterior, ministerul a mai fost condus de Radu Oprea (PSD, guvernarea Ciolacu 1), apoi de Bogdan Ivan (PSD, guvernarea Ciolacu 2). Din iunie 2025, la conducerea ministerului se află Radu Miruță (USR).

Ce venituri a încasat Flavius Nedelcea

Declarația de avere din 2025 arată că Flavius Nedelcea cumulează nu doar salariul de secretar de stat, ci și alte trei funcții remunerate la stat:

  • Membru în Consiliul de Administrație IOR – venit anual 2024: 155 lei;
  • Membru în CA al Loteriei Române SA – venit anual 2024: 878 lei;
  • Vicepreședinte al Comitetului Interministerial de Finanțări – venit anual 2024: 000 lei.

La acestea se adaugă salariul de secretar de stat pe care îl încasează, mai exact, 116.808 lei a primit în anul 2024. În total, veniturile sale pe anul trecut s-au ridicat la 474.757 lei, adică aproape 40.000 de lei pe lună.

Ce avere are Flavius Nedelcea

În documentele oficiale, Nedelcea a declarat că deține:

  • 6 terenuri în Caraș-Severin și Mehedinți;
  • 2 apartamente – în Reșița și Timișoara;
  • o casă în județul Mehedinți.

Reținerea lui Flavius Nedelcea are loc într-un moment tensionat pentru Ministerul Economiei, condus de un nou ministru USR, în condițiile în care oficialul PSD nu mai avea atribuții concrete.

DNA Timișoara continuă cercetările pentru a stabili amploarea presiunilor exercitate și rolul pe care l-au avut oficialii ANPC în această schemă de abuz în serviciu.

De când e Radu Miruță ministrul Economiei

În iunie 2025, Radu Miruță a fost numit ministru al Economiei, în cadrul actualului guvern. Alegerea sa a fost privită ca un pas important pentru consolidarea influenței USR în executiv, dar și ca o oportunitate pentru aducerea unui specialist cu experiență tehnică într-un domeniu esențial pentru dezvoltarea României.

Radu Miruță a intrat în politică prin intermediul USR, fiind ales deputat de Gorj la alegerile din decembrie 2020, pe listele alianței USR PLUS. În decembrie 2024 a obținut un nou mandat de parlamentar, de data aceasta exclusiv din partea USR.

De-a lungul activității parlamentare, Miruță a activat în mai multe comisii de specialitate:

  • Membru al Comisiei pentru industrii și servicii (din februarie 2021);
  • Membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare (decembrie 2020 – aprilie 2021);
  • Președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor (din decembrie 2024).

Totodată, reprezintă Parlamentul României în Delegația permanentă la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, forum regional menit să consolideze colaborarea între statele din zonă.

Din mai 2011, Radu Miruță activează ca asistent universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București.
Este autorul a 14 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, multe dintre ele fiind premiate la nivel internațional. În paralel, a lucrat ca consultant în servicii avansate de rețele IP pentru compania Cisco, unde a oferit suport clienților din zona Europa–Asia.

