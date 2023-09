Marcel Ciolacu, după cununia civilă a fiului său: Sper să mă facă bunic cât mai curând

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a participat la cununia civilă a fiului său, sâmbătă, la Buzău, și a spus că speră că va deveni bunic „cât mai curând”, transmite .

Fiul lui Marcel Ciolacu a făcut cununia civilă la Buzău

La eveniment au luat parte aproximativ 50 de persoane, printre care colegi de-ai mirelui de la Facultatea de Medicină, dar și apropiați ai premierului Marcel Ciolacu.

„Este un moment plin de emoţie, lucru normal, vedem, să decidă mai departe ce vor ei, oricum au decis singuri şi până acum. Este normal să ai emoţii nu numai acum, am avut şi aseară când am stat cu ei de vorbă şi astăzi, presupun că o să am în continuare. Sunt doi copii extraordinari, doi copii buni, care învaţă, îşi fac o carieră, sper să mă facă bunic cât mai curând. Au zis că după ce termină ultimul an de facultate, după ce intră la Rezidenţiat. Ei decid singuri”, a declarat Marcel Ciolacu, după ceremonie.

Evenimentul a fost oficiat de primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma.

„Le urez din partea comunităţii buzoiene ce le urez tuturor familiilor de tineri căsătoriţi din Buzău – multă sănătate, bucurii şi numai împliniri alături de cei dragi. Ca iubitor de Buzău şi istorie, ziua de astăzi mai are o semnificaţie adâncă, suntem la vila construită de Alexandru Marghiloman, cel dintâi prim-ministru plecat de la Buzău, şi iată astăzi îl avem pe cel de-al doilea prim-ministru din Buzău, Marcel Ciolacu. Această vilă care era o ruină, atunci când a fost reabilitată lucrările au fost coordonate de domnul Ciolacu”, a spus edilul, citat de .