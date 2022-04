Marcel Ciolacu: „Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români”

a declarat că Guvernul ia în calcul amânarea ratelor la creditele personale și imobiliare cu până la 10 luni. Acesta a indicat că „este posibil să avem și o criză economică”, ținând cont de tranzitul refugiaților și de apropierea de zona de conflict.

Totodată, Marcel Ciolacu a precizat că decizia detaliată va fi prezentată luni de liderii formațiunilor din coaliție.

„Este posibil să crească inflația la 2 cifre”

Președintele PSD a avertizat și că există varianta amânării ratelor pentru români.

„S-a reușit să ținem inflația cu o singură cifră și sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reușit, împreună cu BNR, să ținem cursul valutar sub 5 lei. Este posibil să crească inflația la 2 cifre, dacă nu suntem eficienți guvernamental (…).

Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord.

Luni, se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, potrivit

„Important e că am ajuns la un consens”

Marcel Ciolacu a adăugat că marea provocare rămâne ca guvernul să fie unul eficient, mai ales că toate lucrurile se schimbă săptămânal, nu numai la nivelul României.

„Important e că am ajuns la un consens, important e că am constatat cu toții necesitatea și, repet, cel mai important este că colaborăm și vorbim despre oportunitățile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic”, a declarat acesta.