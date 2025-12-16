B1 Inregistrari!
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru"

Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”

16 dec. 2025, 11:46
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Sursa Foto: Facebook - Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Maria Ghiorghiu pe blogul său
  2. Ce spun oamenii despre viziunea Mariei Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu a revenit în atenția publicului după un nou mesaj publicat pe blogul său. Clarvăzătoarea a stârnit reacții puternice.

Ea susține că ar fi fost trezită de un „glas” care anunța o schimbare majoră la nivel global. Potrivit afirmațiilor sale, mesajul vizează restructurarea guvernelor din întreaga lume. De asemenea, acesta face trimitere la apariția unui unic guvern mondial.

Ce mesaj a transmis Maria Ghiorghiu pe blogul său

Maria Ghiorghiu afirmă în postarea sa că ar fi fost trezită de un „glas” care vorbea despre viitorul guvernelor lumii.

Ea susține că mesajul anunță o schimbare majoră la nivel global, citând explicit: „GUVERNELE se vor restructura la nivel mondial! Va fi un singur Guvern, pe plan mondial! Un Guvern de Uniune Națională!”

Clarvăzătoarea sugerează că aceste transformări ar fi rezultatul unor planuri urmărite de mult timp la nivel mondial. Mai mult, ea a spus aceste strategii ar avea un impact direct asupra populației.

„Iată unde am ajuns noi ca țară, iată unde am ajuns ca popor la nivel mondial. Dar există un singur DUMNEZEU, un Dumnezeu care nu-i va lăsa să-și bată joc de Fiii Săi! Puteți fi siguri de acest lucru”, se mai arată în postarea acesteia.

Ce spun oamenii despre viziunea Mariei Ghiorghiu

Postarea Mariei Ghiorghiu a stârnit numeroase reacții din partea cititorilor, multe dintre ele exprimate într-o notă de teamă și îngrijorare.

Unii vorbesc despre instaurarea unui singur guvern mondial sub conducerea Anticristului. Alții se roagă pentru milă și luminare divină. O parte dintre comentatori susțin că un astfel de guvern nu va exista până la împlinirea profețiilor biblice din Apocalipsă.

De asemenea, există și opinii care afirmă că aceste evenimente ar fi fost anticipate de mult timp.

