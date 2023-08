Mario, celebrul personaj Nintendo, rămâne fără voce / Charles Martinet renunță la acest rol după 27 de ani

Charles Martinet, vocea din spatele celebrului personaj al lui Nintendo, Mario, urmează să renunțe la acest rol, a anunțat gigantul de jocuri. Actorul i-a exprimat vocea instalatorului italian în jocurile video din 1996 încoace, începând cu Super Mario 64, informează , citat de .

Nintendo a anunțat știrea pe X, spunând că a fost o „onoare” să lucreze cu Martinet, 67 de ani.

„A fost o onoare să lucrăm cu Charles pentru a-l aduce la viață pe Mario atât de mulți ani și vrem să-i mulțumim și să-l sărbătorim. Vă rugăm să fiți cu ochii pe un mesaj video special de la Shigeru Miyamoto (creatorul lui Mario) și Charles însuși, pe care îl vom posta la o dată viitoare”, se arată în comunicatul companiei.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look.

