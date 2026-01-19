Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), a vorbit într-un live pe rețelele sociale despre accidentul pe care l-a produs și s-a lăudat că justiția nu are ce să îi facă, pentru că are certificat de handicap.

Mario Iorgulescu e convins că justiția nu-l poate atinge

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea.

Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge.

Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție.

La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus Mario Iorgulescu, potrivit

El a făcut afirmațiile într-un live cu Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani, care de asemenea a fost implicat în scandaluri legate de consumul de droguri și a ajuns și la Spitalul Psihiatrie Obregia.

Gino Iorgulescu, despre fiul său: „O persoană bolnavă”

Mario Iorgulescu a dat recent extrem de controversat pentru CanCan, urmat de o reacție a soției victimei și o reacție a tatălui său, Gino Iorgulescu.

Acesta din urmă a încercat să-și disculpe fiul, că Mario e „o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, (expusă) unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive”.

După interviul pentru CanCan, Mario Iorgulescu , dar apoi a fost găsit de carabinierii italieni și readus la clinica în care era internat.

Amintim că fiul președintelui LPF a fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru accidentul mortal pe care l-a provocat.