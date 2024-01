Marius Humelnicu, senator PSD, despre taxele impuse: „Trebuie să plătească aceste companii care au cifre de afaceri mai mari, peste 50 de milioane” (VIDEO)

Marius Humelnicu, senator PSD, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Bună, România, unde a fost întrebat despre taxele care se vor regăsi în prețuri.

Moderatorul Radu Buzăianu a spus că e greu de crezut că băncile sau oricare multinațională va renunța la profit și va accepta această situație și prin urmare se va regăsi în preț. În concluzie, dacă sunt crescute taxele multunaționalelor, acestea vor crește prețurile.

“Păi dacă vorbim de companiile mari care nu au plătit niciodată și au transferat toate profiturile în altă țară și sunt pe pierderi în 2019, și le explicăm românilor, cel care are o firmă, da, o companie și spunem că ‚știți ați avut pierderi în 2019, pierderi în 2020, 2021, 2022, mai funcționați? Nu, domnule, am închis că nu pot să vin cu bani de acasă’. Și acum am spus că trebuie să plătească aceste companii care au cifre de afaceri mai mari, peste 50 de milioane, să plătească 1 %, pe care nu îl plăteau.

Bineînțeles scăzând investițiile, dacă tot vrem să vorbim de măsuri compensatorii. Dacă venim și spunem românilor că “dragi români știți, băncile, aceste companii care într-adevăr trebuie să aibă profit, atunci când au fost în pandemie, au avut un profit 10 % sau cât au avut, odată cu pandemia ne-au crescut la toți toate ratele de ați pierdut unii dintre voi, casele, ați pierdut lucrurile.

Și acele companii, la final de an 2021-2022, au avut niște profituri de 30 %.

Și nu le-am impozitat noi ca stat. Și atunci noi spunem că ar trebui să le impozităm.”, a spus senatorul PSD.

Marius Humelnicu a fost întrebat care ar fi motivul pentru care ratele nu vor crește în urma acestor măsuri.

“Faptul că am avut inflație mare și faptul că a intervenit Banca Națională și a mărit dobânda de referință, cu siguranță, fiecare bancă ar fi trebuit să-și mărească și, într-adevăr, tot sufeream. Dar atunci când la sfârșitul anului, tu spui că „domnule, pe sărăcia oamenilor și faptul că am fost în pandemie, noi de fapt avem un profit mai mare….”, a spus Humelnicu.