Mărturia șocantă a unei femei terorizate de vecin: „Îmi este teamă şi cu maşina când ies din curte să nu mă trezesc că îmi aruncă cu ceva”. De la ce a pornit coșmarul acesteia

O femeie, din Petroșani, a făcut mărturisiri șocante despre coșmarul pe care îl trăiește de doi ani. Aceasta este de-a dreptul de vecinul ei, care nu îi dă pace și încearcă prin fel și fel de mijloace să o intimideze.

a depus nu mai puțin de 14 plângeri la poliție în ultimii doi ani din viața ei, însă degeaba. Autoritățile nu îi pot garanta protecția, fiindcă nu există „suficiente probe”, care să îl incrimineze pe vecin.

Se pare că acest „război”, declanșat de bărbat, a început după ce, în urma unui incident în care o mașină de pe stradă a fost incendiată, poliția i-a cerut femeii camerele de supraveghere, instalate în curte, pentru a descoperi făptașul. Odată cu acest lucru, vecinul supărat, a început să îi facă viața un calvar victimei.

De la pietre aruncate pe acoperișul casei, până la cocktailuri Molotov și garduri incendiate. Asta trăiește femeia, care se teme pentru viața ei, având în vedere că locuiește singură, deoarece soțul ei muncește ca șofer pe TIR și lipsește aproximativ o jumătate de an de acasă.

„L-au deranjat camerele şi a venit şi mi le-a spart. Mi s-a spus atunci de către un domn poliţist: doamnă, staţi liniştită că nu o să păţiţi nimic. Ceea ce n-a fost aşa. Cel mai frică îmi este de foc, îl stingi foarte greu. Îmi este teamă şi cu maşina când ies din curte să nu mă trezesc că îmi aruncă cu ceva. Am auzit o bubuitură chiar aici în spatele casei şi a explodat. Când m-am uitat pe cameră, s-a văzut focul pur şi simpl”, a spus femeia terorizată, potrivit

Femeia a încercat să acționeze legal, cerând ajutorul autorităților, însă a fost în zadar. Aceasta a transmis că oamenii legii admit că nu au o „dovadă concretă”.

„De fiecare data acelaşi lucru: nu avem o dovadă concreta, nu putem să facem nimic”, se plânge femeia.

Pe de cealaltă parte, autoritățile spun că au fost efecruate activități de cercetare în acest caz.

„Poliţiştii au desfăşurat activităţi de cercetare şi investigații în toate cazurile sesizate, constituind deja un cerc de suspecţi”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.