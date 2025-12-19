O mașină a ieșit de pe un drum și a intrat într-un cap de pod, în localitatea constănțeană Deleni. În autoturism se aflau migranți, care intraseră ilegal în țară și încercau să scape de urmărirea polițiștilor de frontieră. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe de la SAJ și SMURD. Doi bărbați au fost răniți grav și patru ușor. Cu toții au fost transportați la spital.

Ce spune Poliția despre accident

„Vineri, 19 decembrie, în jurul orei 7.15, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, în localitatea Deleni.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, un autoturism condus de un bărbat, de 29 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a doi bărbați, precum și vătămarea corporală ușoară a altor 4 bărbați din autoturism.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, potrivit

Ce spune Garda de Coastă despre accident

Reprezentanții Gărzii de Coastă au transmis că în mașină erau migranți care fugeau de polițiștii de frontieră.

„La data de 19.12.2025, în jurul orei 06:50, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Băneasa, aflați în misiune pe DJ 391, au efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un autoturism înmatriculat în Bulgaria.

Conducătorul autoturismului nu a respectat semnalele polițiștilor de frontieră și și-a continuat deplasarea”, se arată în comunicatul Găzii de Coastă.

Mai apoi, mașina în cauză a fost găsită de polițiștii IPJ Constanța, în localitatea Deleni.

„La nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Băneasa se desfășoară verificări pentru stabilirea situației legale a persoanelor aflate în autoturism și a circumstanțelor în care acestea se aflau pe teritoriul României, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun, au mai precizat reprezentanții Gărzii de Coastă”, a mai transmis Garda de Coastă.