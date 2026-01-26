Trei tineri, unul de 21 de ani și ceilalți de 14 ani, sunt cercetați de polițiști după ce au jefuit aceeași casă de două ori, într-un interval de 24 de ore.

Cei trei au intrat în toiul nopții în curtea unei case din Medgidia, de unde au furat scule electrice în valoare de 3.000 de euro.

În noaptea următoare, ei au revenit în aceeași curte, cu fețele acoperite, au spart geamul locuinței, l-au amenințat pe proprietarul casei cu un cuțit și i-au cerut bani. Tinerii au luat 200 de lei și au fugit.

Păgubitul a anunțat la 112 ce a pățit, iar polițiștii i-au identificat rapid pe cei trei, informează . Tânărul de 21 de ani a fost reținut sub acuzațiile de furt și , iar minorii sunt cercetați în stare de libertate.