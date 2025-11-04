Un medic cardiolog de origine română a fost găsită carbonizată la domiciliul ei din Molsheim, Alsacia. Fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, este căutat pentru a fi audiat.

Cine a alertat autoritățile în cazul medicului cardiolog de origine română

Victima, o femeie în vârstă de 50 de ani, a fost arsă de vie în propria locuință, potrivit unei surse din anchetă. Alarma a fost dată de colegii de muncă ai femeii, joi dimineață, când au observat că aceasta nu ajunsese la spitalul la care era angajată, potrivit .

Odată ajunși la locuință, polițiștii au simțit un puternic miros de benzină, motiv pentru care au solicitat și intervenția pompierilor. În casă, au găsit doar un cadavru carbonizat, pentru identificarea căruia a fost nevoie de analize ADN. Deși camera în care a fost găsită victima fusese arsă în totalitate, restul casei nu fusese afectat de flăcări.

Cine este principalul suspect în cazul medicului cardiolog de origine română

Andrei, fiul femeii, este considerat principalul suspect. Pentru că nu a fost găsit la locul incidentului, polițiștii au lansat un apel public către ectățeni, cerându-le sprijinul în găsirea băiatului. Poze cu tânărul în vârstă de 22 de ani au împânzit orașul în care locuiau el și mama lui. Printre semnalmentele sale se numără și părul lung, șaten. Presa franceză relatează și că băiatul de 22 de ani ar avea probleme psihice.

„Este o crimă”, a declarat o sursă apropiată anchetei. Tocmai din cauza acestei încadrări, parchetul din Saverne a transferat cazul parchetului din Strasbourg.

Până la acest moment, tânărul suspectat de uciderea mamei sale nu a fost găsit.

Român condamnat în Franța după ce a dat de 20 de ori examenul auto

Pentru a se asigura că clienții ei vor trece fără probleme practic pentru obținerea permisului, directoarea unei școli de șoferi și-a pus un complice, de origine română, să susțină proba în locul persoanelor care erau înscrise, de fapt.

În luna august, în timpul unui control al poliției la școala de , ofițerii l-au arestat pe suspectul în vârstă de 23 de ani, complicele directoarei școlii de șoferi. Acesta le-a prezentat polițiștilor „o carte de identitate românească falsă”. În timpul audierilor, oamenii legii au descoperit că acesta deținea mai multe cărți de identitate cu sa, dar sub nume diferite.