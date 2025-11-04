B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect

O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect

B1.ro
04 nov. 2025, 16:31
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
Image by Max from Pixabay
Cuprins
  1. Cine a alertat autoritățile în cazul medicului cardiolog de origine română
  2. Cine este principalul suspect în cazul medicului cardiolog de origine română
  3. Român condamnat în Franța după ce a dat de 20 de ori examenul auto

Un medic cardiolog de origine română a fost găsită carbonizată la domiciliul ei din Molsheim, Alsacia. Fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, este căutat pentru a fi audiat.

Cine a alertat autoritățile în cazul medicului cardiolog de origine română

Victima, o femeie în vârstă de 50 de ani, a fost arsă de vie în propria locuință, potrivit unei surse din anchetă. Alarma a fost dată de colegii de muncă ai femeii, joi dimineață, când au observat că aceasta nu ajunsese la spitalul la care era angajată, potrivit 20 minutes.

Odată ajunși la locuință, polițiștii au simțit un puternic miros de benzină, motiv pentru care au solicitat și intervenția pompierilor. În casă, au găsit doar un cadavru carbonizat, pentru identificarea căruia a fost nevoie de analize ADN. Deși camera în care a fost găsită victima fusese arsă în totalitate, restul casei nu fusese afectat de flăcări.

Cine este principalul suspect în cazul medicului cardiolog de origine română

Andrei, fiul femeii, este considerat principalul suspect. Pentru că nu a fost găsit la locul incidentului, polițiștii au lansat un apel public către ectățeni, cerându-le sprijinul în găsirea băiatului. Poze cu tânărul în vârstă de 22 de ani au împânzit orașul în care locuiau el și mama lui. Printre semnalmentele sale se numără și părul lung, șaten. Presa franceză relatează și că băiatul de 22 de ani ar avea probleme psihice.

„Este o crimă”, a declarat o sursă apropiată anchetei. Tocmai din cauza acestei încadrări, parchetul din Saverne a transferat cazul parchetului din Strasbourg.

Până la acest moment, tânărul suspectat de uciderea mamei sale nu a fost găsit.

Român condamnat în Franța după ce a dat de 20 de ori examenul auto

Pentru a se asigura că clienții ei vor trece fără probleme examenul practic pentru obținerea permisului, directoarea unei școli de șoferi și-a pus un complice, de origine română, să susțină proba în locul persoanelor care erau înscrise, de fapt.

În luna august, în timpul unui control al poliției la școala de șoferi, ofițerii l-au arestat pe suspectul în vârstă de 23 de ani, complicele directoarei școlii de șoferi. Acesta le-a prezentat polițiștilor „o carte de identitate românească falsă”. În timpul audierilor, oamenii legii au descoperit că acesta deținea mai multe cărți de identitate cu fotografia sa, dar sub nume diferite.

Directorul și complicele său român urmează să se prezinte în fața instanței în ianuarie 2026, acuzați fiind de fraudă și fraudă la examenul practic de conducere.

Tags:
Citește și...
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
Eveniment
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
Eveniment
Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Eveniment
Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă
Eveniment
Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Eveniment
Românii încheie anul 2025 cu vești excelente. Zile libere, vacanță prelungită și motive de bucurie înainte de 2026
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Eveniment
Cinci trucuri simple pentru ca mirosul de balsam să persiste mai mult pe rufe
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Eveniment
Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady” din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană” (VIDEO)
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Eveniment
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
Eveniment
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Eveniment
CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
17:07 - Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
16:51 - Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:15 - Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:39 - Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
15:20 - Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă