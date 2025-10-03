Susținerea examenului practic pentru obținerea permisului poate fi stresantă. Încercând să-și ajute clienții, directoarea unei școli de șoferi din Grésivaudan, Franța și complicele acesteia au pus în aplicare un plan.

Cum acționa directoarea unei școli de șoferi

Pentru a se asigura că clienții ei vor trece fără probleme examenul practic pentru obținerea permisului, directoarea unei școli de șoferi și-a pus un complice, de origine română, să susțină proba în locul persoanelor care erau înscrise, de fapt.

Ce au găsit polițiștii asupra complicelui directoarei școlii de șoferi

Frauda a fost descoperită în urma unei anchete a Brigăzii Financiare a Departamentului de Investigații Criminale din Grenoble, detaliată într-un comunicat de presă de către DIPN (Divizia de Poliție și Siguranță Publică).

În luna august, în timpul unui control al poliției la școala de , ofițerii l-au arestat pe suspectul în vârstă de 23 de ani, complicele directoarei școlii de șoferi. Acesta le-a prezentat polițiștilor „o carte de identitate românească falsă”. În timpul audierilor, oamenii legii au descoperit că acesta deținea mai multe cărți de identitate cu sa, dar sub nume diferite.

Ce a declarat directoarea școlii de șoferi

Abia în urma anchetelor din partea Biroului de Educație Rutieră, organismul care gestionează examenele pentru obținerea permisului de conducere, anchetatorii au devenit interesați de directoarea școlii de șoferi.

După ce a fost reținută de polițiști, directoarea școlii de șoferi a recunoscut că a „înregistrat aproximativ douăzeci de cetățeni români sub un nume fals pentru examenul practic de conducere în schimbul unor sume de bani”. Această înșelătorie i-a adus câteva zeci de mii de euro, potrivit DIPN, citat de .

Directorul și complicele său român urmează să se prezinte în fața instanței în ianuarie 2026, acuzați fiind de fraudă și fraudă la examenul practic de conducere.