WhatsApp, aplicația de mesagerie dezvoltată de , primește o nouă actualizare care îi va încânta pe utilizatori. Noua funcție va fi lansată treptat, astfel că nu va fi disponibilă pentru toată lumea în același timp.

WhatsApp vine cu o actualizare interesantă

Aplicația de dezvoltată de Meta devine tot mai interesantă, dat fiind că îi sunt adăugate perioadic, noi funcții. De această dată, WhatsApp a început să transforme fotografiile obișnuite în mici povești animate. Practic, datorită unei actualizări noi, imaginile vor fi transformate în scurte clipuri video, cu sunet. Este o actualizare bazată pe suportul pentru Live Photos exact ca în galeria iPhone.

Astfel, utilizatorii WhatsApp vor retrăi momentul surprins, nu doar printr-un cadru static, ci printr-o scurtă secvență video. Pentru aceasta va fi suficient să apese mai lung pe fotografia selectată.

Trebuie spus că această funcționalitate nu este disponibilă pentru toată lumea deoarece dezvoltatorii aplicației au decis să o lanseze treptat. De asemenea, în primă fază, utilizatorii vor vizualiza fotografiile Live, după care va fi adăugată și opțiunea ca acestea să fie trimise altora.

Meta anunță mai multe actualizări

WhatsApp va primi mai multe actualizări în următoarea perioadă, a anunțat Meta. Compania mamă și dorește ca aplicația să devină tot mai expresivă și interactivă pentru utilizatorii care o folosesc

Astfel, în ultimele luni, au fost introduse și Motion Photos pentru Android, WhatsApp propune teme de chat generate cu ajutorul inteligenței artificiale și fundaluri animate pentru apelurile video.

WhatsApp își surprinde utilizatorii cu un traducător de mesaje

Aplicația de mesagerie va duce conversațiile dintre utilizatori la un alt nivel, superior. WhatsApp va pune la dispoziția acestora o funcție nouă care va permite traducerea mesajelor din conversații în timp real. Opțiune va permite utilizatorilor care vorbesc limbi diferite să se înțeleagă mai ușor fără să apeleze la alte aplicații de traducere.

Noua funcție este disponibilă pe iPhone, dar și pe telefoanele care folosesc sistemul de operare Android. Potrivit companiei, Meta, se fac pe dispozitiv, iar acest lucru presupune că WhatsApp nu are acces la conținutul mesajelor.

La început noua funcție va acoperi un număr limitat de limbi. Se pot face traduceri în șase limbi diferite pe dispozitivele Android și în 19 limbi pe dispozitivele iPhone. Urmează ca pe viitor să fie introduse și alte pachete lingvistice din care să se facă traduceri pentru utilizatori.

Integrarea este disponibilă atât în conversațiile private, cât și în grupuri și chiar în actualizările din canale. Acest lucru arată că Meta vrea să facă această aplicație mai utilă unui număr cât mai mare de abonați.