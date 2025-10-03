B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce „drept în plus” primesc șoferii cu permis categoria B

Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce „drept în plus” primesc șoferii cu permis categoria B

Ana Maria
03 oct. 2025, 17:37
Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce drept în plus primesc șoferii cu permis categoria B
Sursa foto: autovit.ro
Cuprins
  1. Cum se aplică echivalarea permisului B cu categoria Tr1
  2. Cine are cel mai mult de câștigat din această modificare
  3. Ce limitări impune noul Cod Rutier pentru categoria Tr1
  4. Cum se aliniază România la normele europene

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care modificările aduse Codului Rutier devin oficiale, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale. Legea aprobă integral Ordonanța de urgență nr. 1/2024 și introduce categoria Tr1, destinată tractoarelor agricole sau forestiere cu viteză maximă constructivă de 40 km/h.

Pe scurt, prin această modificare, șoferii cu permis categoria B pot conduce tractoare Tr1 și ansambluri cu până la două remorci, fără examen suplimentar. Legea aduce o flexibilitate necesară pentru agricultură, menținând, în același timp, siguranța rutieră prin limitarea de viteză la 40 km/h.

Documentul a fost aprobat integral de Parlament și intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Această schimbare vine după luni de dezbateri și alinieri cu practica europeană, în condițiile în care multe state membre UE permit deja deținătorilor de permis categoria B să conducă utilaje lente.

Cum se aplică echivalarea permisului B cu categoria Tr1

Potrivit noilor reguli, orice persoană care deține un permis categoria B are automat dreptul de a conduce tractoare Tr1. Mai mult, aceștia pot tracta una sau două remorci, fără a fi nevoie să treacă printr-un examen suplimentar. Singura limitare este viteza maximă de 40 km/h.

Mențiunea B ↔ Tr1 va fi înscrisă pe noile permise de conducere în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Până atunci, șoferii care dețin deja un permis B sau Tr valid pot circula legal cu aceste vehicule, chiar dacă nu au încă inscripția Tr1 pe document.

Cine are cel mai mult de câștigat din această modificare

Principalii beneficiari sunt agricultorii și persoanele care locuiesc în mediul rural. România se confruntă cu un deficit de forță de muncă în agricultură, iar această măsură le permite fermierilor să acopere mai rapid nevoile de personal pentru exploatarea utilajelor.

Totodată, firmele de profil și gospodăriile individuale vor putea folosi tractoarele Tr1 pe drumurile publice, fără birocrație suplimentară. În mediul urban, legea ar putea reduce și numărul vehiculelor grele utilizate pentru transport scurt, fiind preferate utilajele lente atunci când este posibil.

Ce limitări impune noul Cod Rutier pentru categoria Tr1

Deși șoferii cu permis B pot conduce tractoare Tr1, regulile sunt clare: vehiculul nu poate depăși 40 km/h. În cazul tractoarelor mai rapide sau al celor care nu se încadrează în specificațiile Tr1, este în continuare obligatoriu permisul Tr.

De asemenea, modificările aduse Codului Rutier nu schimbă cerințele pentru șoferii profesioniști. Atestatele pentru transport public, mărfuri periculoase sau alte categorii speciale rămân obligatorii.

Cum se aliniază România la normele europene

Noua lege sincronizează Codul Rutier cu directivele Uniunii Europene. În multe țări europene, permisele categoria B includ deja dreptul de a conduce utilaje agricole lente. Prin această schimbare, România reduce birocrația și oferă șoferilor un „drept în plus”, sprijinind atât economia rurală, cât și dezvoltarea fermelor moderne.

