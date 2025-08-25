B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba

Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 08:40
Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba
Sursa foto: Freepik.com

Un medic de familie din Statele Unite a vorbit despre un produs popular din baie pe care nu îl folosește niciodată. Medicul susține că este plin de bacterii.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Soluții mai bune

Despre ce este vorba

Doctorița de familie Sasha Haddad a vorbit despre obiceiurile pe care le evită mereu la duș, printre care și folosirea bureților de baie din lufă, o plantă tropicală uscată.

Femeia spune că acești bureți sunt plini de bacterii și mucegai: „Este umed, plin de bacterii și mucegai, și nu vrei să-l freci pe pielea ta”. Cu toate acestea, Sasha Haddad a venit și cu alternative.

Soluții mai bune

Doctorița a recomandat un prosop ce poate fi înlocuit regulat sau chiar un scrubber din silicon, în locul bureților, conform Click.

Acești bureți, conform unor studii, pot adăposti bacterii periculoase, cum ar fi chiar E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, cât și Pseudomonas.

Mai mult, medicul de familie a mai spus că „nu va lăsa pe nimeni să-i pocnească gâtul”, deoarece acest obicei poate provoca un AVC.

Doctorița a mai adăugat și că nu ar împărți niciodată produsele de machiaj cu altă persoană, mai ales rimelul. Acest lucru poate duce la infecții oculare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Eveniment
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Eveniment
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Eveniment
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Eveniment
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Eveniment
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
Eveniment
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Eveniment
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Eveniment
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Accident deosebit de grav în Constanța. Doi motocicliști s-au ciocnit violent
Eveniment
Accident deosebit de grav în Constanța. Doi motocicliști s-au ciocnit violent
Ultima oră
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
10:26 - Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:52 - Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară