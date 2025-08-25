Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba

Un medic de familie din Statele Unite a vorbit despre un popular din pe care nu îl folosește niciodată. Medicul susține că este plin de bacterii.

Cuprins

Despre ce este vorba

Soluții mai bune

Doctorița de familie Sasha Haddad a vorbit despre obiceiurile pe care le evită mereu la duș, printre care și folosirea bureților de baie din lufă, o plantă tropicală uscată.

Femeia spune că acești bureți sunt plini de bacterii și mucegai: „Este umed, plin de bacterii și mucegai, și nu vrei să-l freci pe pielea ta”. Cu toate acestea, Sasha Haddad a venit și cu alternative.

Doctorița a recomandat un prosop ce poate fi înlocuit regulat sau chiar un scrubber din silicon, în locul bureților, conform .

Acești bureți, conform unor studii, pot adăposti bacterii periculoase, cum ar fi chiar E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, cât și Pseudomonas.

Mai mult, medicul de familie a mai spus că „nu va lăsa pe nimeni să-i pocnească gâtul”, deoarece acest obicei poate provoca un AVC.

Doctorița a mai adăugat și că nu ar împărți niciodată produsele de machiaj cu altă persoană, mai ales rimelul. Acest lucru poate duce la infecții oculare.