B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul

Ana Maria
04 dec. 2025, 15:32
Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
Sursa foto: Facebook / @Szabo Stefania
Cuprins
  1. Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo: Ce au dezvăluit primele analize medico-legale
  2. Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo, publicate. Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă
  3. De ce nu poate autopsia stabili cu exactitate cauza morții
  4. Ce rol au analizele toxicologice și de ce sunt esențiale în acest caz

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. La mai bine de o lună de la tragedia care a cutremurat Spitalul Județean de Urgență Buzău, misterul morții medicului Ștefania Szabo rămâne departe de a fi elucidat. Primele concluzii ale autopsiei oferă indicii importante, însă, ancheta continuă, după cum anunță presa locală.

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo: Ce au dezvăluit primele analize medico-legale

Potrivit raportului medico-legal, decesul s-ar fi produs în jurul orei 01:00, la foarte scurt timp după ce medicul chirurg ar fi făcut ultimul consult, între 00:00 și 00:30, înainte de a se retrage singură în camera de gardă.

Inițial, colegii ei au vehiculat ipoteza unui infarct sau a unui accident vascular provocat de epuizare. Însă, specialiștii legiști au respins aceste scenarii, după ce nu au identificat nicio leziune ori modificare care să indice un eveniment cardiovascular sau neurologic. În schimb, raportul arată că plămânii medicului „au rămas fără aer”.

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo, publicate. Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă

Anchetatorii au descoperit în cameră o seringă goală și mai multe cutii de sedative și calmante foarte puternice, ceea ce a ridicat suspiciuni privind administrarea unei substanțe extrem de toxice. De altfel, surse din anchetă au confirmat la finalul lunii octombrie, pentru Antena 3 CNN, prezența unui anestezic puternic în corpul doctoriței.

Unul dintre colegii acesteia ar fi recunoscut că i-a oferit o doză din anestezicul respectiv din stocul de urgență al UPU, înainte ca medicul să fie găsit fără suflare.

De ce nu poate autopsia stabili cu exactitate cauza morții

Autopsia clasică nu poate determina întotdeauna cauza biochimică a morții. Ea evidențiază doar modificări anatomice, hemoragii, leziuni sau boli ale organelor. În acest caz, poate arăta doar că plămânii au rămas fără aer, fără a explica motivul.

Intoxicațiile medicamentoase severe pot provoca:

  • oprirea respirației

  • tulburări de ritm cardiac

  • depresie a sistemului nervos central

Aceste mecanisme nu lasă urme anatomice clare, ceea ce face ca necropsia să nu poată oferi un răspuns final.

Ce rol au analizele toxicologice și de ce sunt esențiale în acest caz

Pentru a stabili dacă un medicament a cauzat moartea, sunt necesare investigații suplimentare: analize de sânge, urină, păr și alte lichide biologice prelevate la autopsie. Detectarea metaboliților substanței suspectate și corelarea cu dozele toxice cunoscute sunt decisive.

Deocamdată, ancheta rămâne deschisă, iar biroul medicului a fost sigilat. Ancheta penală in rem pentru ucidere din culpă continuă, în timp ce anchetatorii așteaptă rezultatele toxicologice care pot lămuri în cele din urmă misterul morții medicului Ștefania Szabo.

Tags:
Citește și...
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Eveniment
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Eveniment
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Eveniment
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Ce obiecte aduc noroc în luna decembrie? Tradiții, simboluri și energii care îți pot transforma casa
Eveniment
Ce obiecte aduc noroc în luna decembrie? Tradiții, simboluri și energii care îți pot transforma casa
Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara
Eveniment
Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara
Începe proiectarea și execuția pentru Spitalul Sectorului 6, singurul ce va fi construit de stat, în București, după 46 de ani! S-a finalizat licitația (GALERIE FOTO)
Eveniment
Începe proiectarea și execuția pentru Spitalul Sectorului 6, singurul ce va fi construit de stat, în București, după 46 de ani! S-a finalizat licitația (GALERIE FOTO)
Furt de 100.000 de lei! Cum a fost păcălită o bunică și ce au transmis autoritățile
Eveniment
Furt de 100.000 de lei! Cum a fost păcălită o bunică și ce au transmis autoritățile
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Eveniment
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Eveniment
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Catalin Drula
Ultima oră
16:36 - De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
16:35 - Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
15:59 - Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
15:35 - Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
15:32 - Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
14:58 - Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
14:55 - Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
14:38 - Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
14:34 - Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)
14:20 - Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături