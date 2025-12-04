Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. La mai bine de o lună de la tragedia care a cutremurat Spitalul Județean de Urgență Buzău, misterul morții medicului Ștefania Szabo rămâne departe de a fi elucidat. Primele concluzii ale autopsiei oferă indicii importante, însă, ancheta continuă, după cum anunță presa locală.

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo: Ce au dezvăluit primele analize medico-legale

Potrivit raportului medico-legal, decesul s-ar fi produs în jurul orei 01:00, la foarte scurt timp după ce medicul chirurg ar fi făcut ultimul consult, între 00:00 și 00:30, înainte de a se retrage singură în camera de gardă.

Inițial, colegii ei au vehiculat ipoteza unui infarct sau a unui accident vascular provocat de epuizare. Însă, specialiștii legiști au respins aceste scenarii, după ce nu au identificat nicio leziune ori modificare care să indice un eveniment cardiovascular sau neurologic. În schimb, raportul arată că plămânii medicului „au rămas fără aer”.

Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo, publicate. Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă

Anchetatorii au descoperit în cameră o seringă goală și mai multe cutii de sedative și calmante foarte puternice, ceea ce a ridicat suspiciuni privind administrarea unei substanțe extrem de toxice. De altfel, surse din anchetă au confirmat la finalul lunii octombrie, pentru , prezența unui anestezic puternic în corpul doctoriței.

Unul dintre colegii acesteia ar fi recunoscut că i-a oferit o doză din anestezicul respectiv din stocul de urgență al UPU, înainte ca medicul să fie găsit fără suflare.

De ce nu poate autopsia stabili cu exactitate cauza morții

Autopsia clasică nu poate determina întotdeauna cauza biochimică a morții. Ea evidențiază doar modificări anatomice, hemoragii, leziuni sau boli ale organelor. În acest caz, poate arăta doar că plămânii au rămas fără aer, fără a explica motivul.

Intoxicațiile medicamentoase severe pot provoca:

oprirea respirației

tulburări de ritm cardiac

depresie a sistemului nervos central

Aceste mecanisme nu lasă urme anatomice clare, ceea ce face ca necropsia să nu poată oferi un răspuns final.

Ce rol au analizele toxicologice și de ce sunt esențiale în acest caz

Pentru a stabili dacă un medicament a cauzat moartea, sunt necesare investigații suplimentare: analize de sânge, urină, păr și alte lichide biologice prelevate la autopsie. Detectarea metaboliților substanței suspectate și corelarea cu dozele toxice cunoscute sunt decisive.

Deocamdată, ancheta rămâne deschisă, iar a fost sigilat. Ancheta penală in rem pentru ucidere din culpă continuă, în timp ce anchetatorii așteaptă rezultatele toxicologice care pot lămuri în cele din urmă misterul morții medicului Ștefania Szabo.