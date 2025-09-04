B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv

Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 15:04
Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv

De câte ori primul lucru pe care l-ai făcut de dimineață a fost să iei telefonul și să începi să scrollezi? De câte ori ai făcut același lucru înainte să te pui să dormi? De câte ori ai zis că te mai uiți la un videoclip scurt și închizi telefonul, dar au mai urmat încă trei? Scrollat-ul excesiv este un obicei comun, dar cu multe efecte negative asupra vieților noastre. Este o plăcere obținută „la preț foarte mic”, este dopamina „ieftină”.

Cuprins

  • Ce este dopamina „ieftină”
  • Efectele negative ale dopaminei „ieftine” și a scrolling-ului excesiv

Ce este dopamina „ieftină”

Dr. Mihail Pautov, medic specialist în chirurgie generală, a explicat ce este dopamina „ieftină” și ce efecte are asupra noastră.

Dopamina „ieftină” este „acea plăcere pe care tu o obții la preț foarte mic”, atunci când stai pe telefon.

„Creierul este făcut să primească plăcere după un efort, dar când acel efort este aproape de zero, apare dopamina ieftina”, a declarat medicul, pe canalul său de Youtube, „Doctor Mihail”.

Creierul „nu mai vrea să muncească pentru dopamina care se obține cu efort”, adică prin sport, gătit, curtat social.

„Toata această dopamină ieftină se traduce prin pierderea dopaminei scumpe, de calitate. Asta duce la foarte multe probleme”, a adăugat medicul.

Acesta recomandă să ștergi aplicațiile sau să accesezi platformele de social media de pe browser. „Șterge notificările, fă-ti reguli clare în viată, în care n-ai voie sa folosești social media”, mai spune el.

Efectele negative ale dopaminei „ieftine” și a scrolling-ului excesiv

Unul dintre efecte negative ale scrolling-ului excesiv este anhedonia: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic și ai o pierdere a motivației. Culorile vieții pălesc”, explică medicul.

De asemenea, „apare o scadere a concentrației și probleme de memorie”. „Creierul stimulat în salturi scurte de câte 15 secunde are o atenție fragmentată, iar, ca simptom, îți e imposibil să citești o carte sau să te concentrezi mai mult de 3-4 minute”.

După 3-4 minute, „îți vine să schimbi cananul, să te ridici, să mănânci ceva, să ciugulești, să deschizi telefonul”, spune Dr. Mihail.

„Dacă ai acest tip de activitate sau de comportament, e un semn de alarmă. Creierul învață că functionează bine pe multitasking continuu, dar studiile demonstrează că multitaskingul te face foarte neeficient, obosit si te duce la burnout. Apare instabilitate emotionala și iritabilitate”, mai spune medicul.

Mai mult, toleranța la frustare va fi scăzută: „Devii irascibil. Te cerți, devii agresiv și nu-ți dai seama de ce”. „Devii instabil emoțional, apar tulburări de somn și o scădere de performanță la școală sau profesională”.

Scrollat-ul exesiv are efecte negative și asupra sanatatii fizice. Mai mult timp petrecut pe ecran, mai puțin timp petrecut făcând activitați fizice: „Duce la sedentarism și ronțăit de plictiseală, ceea ce poate duce la obezitate. Apar probleme fizice, dureri de spate, ochi obosiți si acel text neck. Pot să apară si porbleme sexuale”, adaugă Dr. Mihail.

