Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi". Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 08:05
Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
Sursa foto: Freepik
  1. Ce mâncăm la micul-dejun
  2. Ce facem cu vitamina D3

Celebrul medic Monica Pop a venit cu două recomandări pentru întărirea imunității. Aceasta spune că le-a învățat încă din facultate și sunt foarte eficiente, mai ales în sezonul rece. Iată despre ce este vorba mai exact!

Ce mâncăm la micul-dejun

Știm că alimentația este foarte importantă, însă Dr. Monica Pop, cu peste 30 de ani de experiență în domeniul medical, pune accent, în special, pe alimentele consumate la micul dejun.

Ea spune că este bine să mâncăm după trezire alimente bogate în proteine (cum ar fi ouă, brânză, șuncă) deoarece acestea activează celulele răspunzătoare pentru imunitate. Medicul preciează că a învățat acest „truc” încă din facultate de la un infecționist.

„Sfaturi medicale… de toamnă. Pentru toți: Nu plecați niciodată de acasă fără să luați micul dejun, oricât ar fi de «mic». Dar, să conțină neapărat o proteină (ou, brânză, șuncă), pentru a activa celulele răspunzătoare de imunitate. Este ceea ce am învățat încă din facultate de la un mare medic infecționist, domnul Dr. Stetrescu!”, a scris Monica Pop, conform Click.

Ce facem cu vitamina D3

Dr. Monica Pop mai sugerează să luam și vitamina D3, care este foarte importantă, mai ales în sezonul rece. Doctorul spune înainte de administrare să facem și o analiză simplă pentru a vedea de ce cantitate avem nevoie.

„Luați zilnic Vitamina D3. Dacă aveți posibilitatea, făceți-vă o determinare a Vitaminei D3 din sânge. Există teste la farmarcie. Valorea normală este între 30-100. Cei cu valori sub 30 să ia Vitamina D3 de 5.000. Ceilalți, minimum 2000 pe zi, chiar dacă nu ați mai făcut nicio determinare”, a mai precizat medicul.

Respectând aceste două lucruri, micul-dejun bogat în proteine și administrarea vitaminei D, medicul spune că organismul nostru va fi pregătit de acest sezon.

„Urmărind aceste 2 sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”, a mai precizat Dr. Monica Pop.

