Medicii avertizează! Gravidele influențate de internet își pun viața în pericol urmând sfaturi online

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 08:31
Medicii avertizează! Gravidele influențate de internet își pun viața în pericol urmând sfaturi online
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce aleg gravidele influențate de internet să creadă sfaturile de pe TikTok
  2. Ce riscuri medicale ignoră gravidele influențate de internet
  3. Ce rol au doulele și de ce stârnesc controverse

Gravidele influențate de internet ajung tot mai des la medic cu idei formate din clipuri și postări fără bază științifică. Fenomenul se extinde rapid în România, spun specialiștii.

Cazul tinerei din Constanța, decedată după o naștere naturală, a stârnit revoltă în mediul medical. Medicii avertizează că rețelele de socializare pot deveni o amenințare pentru sănătatea viitoarelor mame.

De ce aleg gravidele influențate de internet să creadă sfaturile de pe TikTok

Rețelele sociale sunt invadate de videoclipuri care oferă sfaturi despre nașterea naturală, uneori prezentată ca fiind complet lipsită de riscuri.
Tot mai multe viitoare mame ajung să creadă că pot evita complet intervențiile medicale, bazându-se doar pe experiențele altor femei.


Pe TikTok, influenceri fără pregătire medicală promovează nașterea acasă, fără supravegherea specialiștilor, ca pe o alternativă „mai naturală” și „empowering”. Medicii avertizează însă că astfel de informații pot fi eronate și extrem de periculoase, punând în pericol viața mamei și a copilului.

„Vreau să nasc natural la spital. Dacă 80% dintre nașteri sunt cu cezariană, e clar ca nu ai șanse să naști natural”, este unul dintre mesajele transmise pe un cont TikTok dedicat viitoarelor mame, notează antena3.ro.

Ce riscuri medicale ignoră gravidele influențate de internet

Dr. Călina Maier, medic la Maternitatea Giulești, avertizează că o placentă joasă impune obligatoriu operație cezariană, pentru siguranța pacientei. O naștere naturală în astfel de situații poate duce la hemoragii masive, cu risc vital atât pentru mamă, cât și pentru făt.

Tot mai multe femei ajung la consultație cu opinii deja formate de pe internet, influențate de clipuri virale și sfaturi neavizate. Specialiștii subliniază că aceste decizii greșite pot avea consecințe dramatice, punând în pericol viața mamei și a copilului.

Ce rol au doulele și de ce stârnesc controverse

Meseria de doula nu este reglementată în România. Aceste femei oferă sprijin emoțional gravidelor, dar nu au competențe medicale. Ordinul Asistenților avertizează asupra riscurilor intervenției neautorizate.

„Doula nu are competențe medicale și în niciun moment nu are voie să propună să ia decizii în locul mamei sau să-i sugereze mamei ce să aleagă”, a spus Nora Niculescu, președinta Asociației Doula România.

