Cei 28 de elevi din Vrancea care au rămas blocați în Dubai din cauza războiului din regiune au transmis că „excursia a fost peste așteptările noastre” și că „am învățat să fim uniți”. Consulul Viorel Badea a vizitat copiii, constatând că aceștia „sunt bine”.

Ce spun elevii blocați în Dubai

„Excursia a fost peste așteptările noastre, cu toate că plecarea către casă a fost dată peste cap din cauza acestui conflict politic. Am învățat să fim uniți mereu și să ne respectăm motto-ul cu care am plecat de acasă”, au transmis elevii, într-un mesaj video postat pe Facebook de Ionuț Filimon, primarul din Soveja.

Ce spune primarul

Potrivit primarului, „Consulatul General al României la Dubai își face treaba foarte bine”. Consulul Viorel Badea chiar a vizitat copiii, constatând că aceștia „sunt bine, iar situația este gestionată cu calm, așteptându-se deblocarea acesteia”.

„Situația din Emirate este încă tensionată, dar, în acest moment, se află sub control.

Sute de români se află acum în pragul disperării și arată cu degetul spre Ambasada sau Consulat, susținând că nu s-ar face nimic. Oameni buni, am ținut legătura în permanență cu reprezentanții Consulatului încă de ieri, mai ales că din Focșani se află acolo 28 de copii și două cadre didactice.

La acest moment, nimeni nu trebuie să intre în panică. Se recomandă maximă prudență, deplasări doar dacă sunt absolut necesare și evitarea zonelor aglomerate.

Este un sentiment greu de descris atunci când știi că propriul copil se află în mijlocul unui atac armat. Nu este ușor nici pentru cadrele didactice, care încearcă din răsputeri să își păstreze calmul și echilibrul. Tocmai am vorbit cu unul dintre profesori: copiii sunt bine, sunt veseli, iar băieții au oferit mărțișoare fetelor, un gest simplu, dar care aduce normalitate într-un moment dificil.

Într-o astfel de situație este greu de estimat când totul se va încheia, însă cel mai important este că lucrurile sunt sub control. Consulatul General al României la Dubai și-a făcut datoria exemplar. Spun acest lucru pentru că îi cunosc bine pe acești oameni și știu că au făcut și fac tot posibilul pentru a fi alături de cetățeni și pentru a oferi sprijin constant. Nu au închis ochii toată noaptea, fiind în contact permanent cu românii aflați acolo și cu structurile Ministerului Afacerilor Externe.

În prezent, spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este închis tocmai pentru siguranța cetățenilor.

Haideți să evităm răspândirea unor opinii neconfirmate sau a panicii. Situația este una delicată, dar sunt convins că se va rezolva în cele mai bune condiții”, a mai transmis primarul Ionuț Filimon, într-o postare anterioară.

Elevii vor primi absențe

Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea, Livia Marcu, a declarat că elevii în catalog deoarece sunt într-o excursie privată și de luni trebuiau să fie la școală.

„De astăzi (n. red – luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situația lor, ei primesc absențe, desigur părinții vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absențe”, a afirmat Livia Marcu..

Ce spune una dintre profesoarele aflate cu elevii în Dubai

Oana Nedelcu, una dintre profesoarele care au dus elevii vrânceni în Dubai, că excursia a fost în scop educațional: „Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”.