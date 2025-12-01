De Ziua Națională a României, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, s-a arătat convins că vom rămâne „o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile”. Hubert Thuma a participat azi la ceremonia organizată la Buftea – depunerea de coroane la Monumentul Eroilor.

Mesajul lui Hubert Thuma, de Ziua Națională

„Uniți de 107 ani! Și nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile. O Românie autentică, o Românie care inspiră lumea.

Ilfovul sărbătorește Ziua Națională în comunitate – cu tradiții și obiceiuri care dăinuie din generație în generație.

Am participat, astăzi, la ceremonia organizată la Buftea – depunere de coroane la Monumentul Eroilor – alături de prefectul Județului Ilfov, Simona Neculae, de secretarul de stat, Irinel Ionel Scriosteanu, de vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, de primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol și de primarul localității Mogoșoaia, Florin Covaci.

Părinți alături de copii, bunici, toți cu aceleași 3 culori, toți au grăit același salut hotărât: La mulți ani, România!”, a transmis Hubert Thuma, de .