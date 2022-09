Mesajul lui Klaus Iohannis la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a: „Exprim încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanţe pentru această mare pierdere”

Președintele României, Klaus Iohannis, , la funeraliile Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, care a încetat din viață pe 8 septembrie, la 96 de ani.

Iohannis, însoțit de la Westminster Abbey, a postat pe contul său de Twitter imagini de la ceremonia la care participă în aceste momente sute de mii de șefi de stat din lume, alături de alți oameni care au venit să își ia rămas-bun de la Regina Elisabeta.

Klaus Iohannis a postat câteva imagini din cadrul ceremoniei funerare, alături de un mesaj de condoleanțe din partea poporului român.

„După ce am asistat la înmormântarea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, exprim încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanţe pentru această mare pierdere”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, luni, pe pagina sa de Twitter.

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)