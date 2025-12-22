Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026, în care a îndemnat la credință, speranţă şi iubire darnică.

Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun

„Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeții Isaia (7, 14) și Miheia (5, 1).

La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire” (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni.

Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credință, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace și bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituție, în societate, în popor și în lumea întreagă.

Cu prilejul sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou – 2026, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie, dimpreună cu salutul tradițional: „La mulţi ani”!”, patriarhul Daniel.