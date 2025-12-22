B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)

Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 19:28
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)
Patriarhul Daniel. Sursa foto: Captură video - Agenţia de ştiri Basilica / YouTube

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026, în care a îndemnat la credință, speranţă şi iubire darnică.

Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun

„Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeții Isaia (7, 14) și Miheia (5, 1).

La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire” (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni.

Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credință, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace și bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituție, în societate, în popor și în lumea întreagă.

Cu prilejul sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou – 2026, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie, dimpreună cu salutul tradițional: „La mulţi ani”!”, a transmis patriarhul Daniel.

Tags:
Citește și...
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba
Eveniment
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba
B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!
Eveniment
B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!
Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el
Eveniment
Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
Eveniment
Tragedie pe 22 decembrie, într-o unitate militară. Soldat mort după ce s-a împușcat cu arma din dotare
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Eveniment
Inspecția Judiciară, concluzii după documentarul Recorder. Cum sunt explicate disfuncționalitățile din Justiție
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
Eveniment
Când ‘nu am timp să merg la doctor’ devine prea târziu – de ce prevenția și asigurarea merg mână în mână
NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
Eveniment
NATO: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să prevină orice agresiune rusă viitoare
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Eveniment
Gest emoționant al Prințesei de Wales! Ce a făcut pentru spitalul unde s-a tratat
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Eveniment
Autostrada Moldovei ajunge până la Adjud. CNAIR anunță deschiderea unui nou sector
Ultima oră
19:10 - Theo Rose, replică după ce a fost criticată pentru siluetă: Sunt slabă că sunt a naibii. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea
18:46 - Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba
18:24 - 7 milioane de cozonaci, puși în vânzare. Ce prețuri sunt anul acesta
18:17 - AUR a ratat și cu moțiunea împotriva lui Predoiu. Ministrul Internelor, atacuri dure la suveraniști: E ridicol! (VIDEO)
17:58 - Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare: „În copilărie am fost abuzată de unchiul meu. Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?”
17:39 - Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul emoționant făcut de familie (VIDEO)
17:26 - B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!
16:58 - Ministrul Justiției, reacție la referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați (VIDEO)
16:57 - Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el
16:45 - Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a căzut. George Simion, circ în Camera Deputaților (VIDEO)