Mesajul președintelui UMPMV Gabriel Oprea, cu ocazia Zilei Armatei

Președintele UMPMV, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei:

Ziua Armatei României este, după Ziua Naţională, cea mai importantă sărbătoare pentru militari. Este ziua în care îi celebrăm pe toţi cei care şi-au asumat cu demnitate şi curaj jurământul militar. Când spunem “25 Octombrie”, ne gândim, în primul rând, la eroica eliberare a ultimei brazde de pământ românesc, la Carei, în 1944.

Mărturie vie a acelor vremuri sunt bravii veterani de război şi urmaşii tuturor eroilor căzuţi pe câmpurile de bătălie. 25 Octombrie este, mai presus de toate, un moment de recunoştinţă pentru cei care au luptat până la sacrificiul suprem pe fronturile cumplite ale celui de al Doilea Război Mondial. Totodată, 25 Octombrie este ziua în care cinstim memoria eroilor Armatei României căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă ale veacului trecut, dar şi în teatrele de operaţii.

Pentru a cinsti memoria tuturor eroilor, am ridicat, din fonduri private personale, Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul national si l-am donat Ministerului Apararii Nationale.

Ne amintim cu emoţie de faptele lor de patriotism şi este o datorie sfântă pentru România să asigure sprijinul necesar pentru familiile eroilor.

Am fost de doua ori ministru al apararii nationale, al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate nationala si prim-ministru interimar. In fiecare dintre aceste demnitati, am fost alaturi de oameni, am sprijinit prin masuri concrete care au efecte si astazi, oamenii din intregul sistem de securitate nationala.

Militarii români au avut un rol important în consolidarea prestigiului internaţional al ţării noastre. De aceea, am spus întotdeauna că militarii sunt cei mai buni ambasadori ai imaginii României în lume. Exemplul lor de devotament, de profesionalism şi de curaj, dovedit atât în misiunile desfăşurate în teatrele de operaţii, dar şi în ţară, este un motiv de mândrie pentru fiecare cetăţean al acestei ţări.

Traversam o perioada complicata, lumea se afla in plina pandemie, trebuie sa stragem randurile, sa fim uniti, sa mergem in aceeasi directie, pentru a depasi cu bine greutatile cu care ne confruntam. Contam, ca intotdeauna, pe Armata, pe militari. Avem incredere, ca intotdeauna, in Armata si in Biserica.

Mesajul meu si al Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” către personalul Armatei este un mesaj de încredere şi curaj. Prin eforturile fiecăruia dintre noi, prin unitate şi prin acţiune integrată, în echipă, am reuşit să depăşim obstacole care păreau de netrecut, în condiţii dificile.

Ramanem uniti si vom reusi sa invingem si de aceasta data!