Hackerii au reușit să păcălească mai mulți oameni să-și dezvăluie datele bancare, pretinzând că sună din partea Poliției Române. Ei chiar au clonat numărul de telefon al lui Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, dar și al altor agenți. În acest context, Ghebaur i-a îndemnat pe români să fie vigilenți: „nu transferați bani, nu oferiți date personale, nu instalati aplicații!”.

Ce a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Române

„Bună ziua! Sunt comisar-șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, și nu te-am sunat eu. Dacă ai primit un apel de la numărul meu de telefon în care cineva pretindea că te ajută să eviți un credit luat fraudulos în numele tău, acea persoană nu eram eu. Numărul meu, fiind public, a fost folosit printr-o tehnică numită spoofing.

Într-o situație similară sunt și alți colegi.

Infractorii clonează numărul de telefon și se recomandă ca fiind cineva cu referință credibilă. Cum am aflat? Mai multe persoane au făcut cel mai important lucru pentru a evita să fie păcălite: au sunat înapoi.

Sfaturile rămân aceleași: nu transferați bani, nu oferiți date personale, nu instalati aplicații!”, a susținut Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Sfaturile polițiștilor ca să nu rămâi fără banii din cont

Prin , infractorii falsifică date de identificare și se dau drept surse credibile, precum angajați ai autorităților ori ai băncilor, pentru a înșela oamenii. Mulți români după ce au fost convinși astfel să-și transfere fondurile într-un „cont sigur”.

Poliţiştii le recomandă oamenilor să nu răspundă la numerele de telefon necunoscute, să nu dea informații sensibile, să nu transfere bani și să verifice orice informaţie. Iar dacă au suspiciuni, să contacteze imediat autorităţile.