Explozia extrem de gravă, care a avut loc vineri, pe , scoate la iveală detalii șocante. O femeie, locatară a blocului care a sărit în aer, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, cu o zi înainte de tragicul incident.

Potrivit acesteia, oamenii au apelat disperați la specialiști, pentru că au fost foarte multe semne ce indicau o deflagrație. De la miros înțepător, până la contoare de gaz care au început să piuie, toate au semnalat posibilitatea unei explozii.

Ce a povestit femeia

Mesajul postat de femeie este de-a dreptul tulburător. Aceasta a povestit pe pagina de Facebook cum locatarii blocului au sunat la diverse persoane specializate, care să acționeze pentru a soluționa problema. Răspunsul? „Doamnă, unde să sunăm? Că de la Distrigaz Rețele și-au făcut treaba”.

„România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunam la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul…stă în mașina sa să vadă cum evoluează treaba, dar el „și-a făcut treaba”, pe scară deja câțiva contori de gaz încep să piuie, sunăm le 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, „doamna unde să sunăm” că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba. Sunăm le 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, „doamna unde să sunăm” că de la Distrigaz Rețele și-au făcut treaba. Vin pompierii…oamenii constată că e serios, merg la subsol, tot gaz, tot fum, după întrebările cine, ce…cheamă prin stație de la Dristrigaz rețele, iese omul din masină…domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc”, a relatat femeia pe contul său de Facebook, conform g4media.

Cum arată bilanțul victimelor la această oră

Potrivit informațiilor, până la ora redactării acestei știri, s-au înregistrat 14 răniți și 3 persoane decedate. Autoritățile încă continuă verificările pentru a identifica dacă mai există sau nu oameni aflați sub dărăpănături.

Explozia a fost atât de puternică, încât zgomotul s-a auzit până la clădirea Guvernului, susțin oamenii. aflat la câteva zeci de metri de blocul în care a avut loc explozia, a fost și el devastat. Clasele de curs sunt distruse, iar elevii au fost evacuați. Conform informațiilor, elevii nu vor reveni la școală săptămâna viitoare.