Metoda ingenioasă prin care Adrian Năstase economisește pe facturi: „Ani de zile am încercat să fac presiuni”

Creșterea prețurilor afectează viața românilor zi de zi. Adrian Năstase a găsit o metodă ingenioasă prin care vrea să economisească bani. Politicianul deține o fermă în localitatea prahoveană Cornu și știe ce înseamnă facturi uriașe la energie.

Adrian Năstase a economisit o groază de bani

„La Cornu am plătit mai puțin pentru că am pus 6 kilowați de panouri fotovoltaice și asta ne ajută. Bun, , nici nu avem niște cheltuială de energie extraordinar de mare. Dar asta ne ajută și poate că nu știți, dar ani de zile am încercat să fac presiuni – și cred că am reușit – la ANRE pentru realizarea acestui proiect cu panourile solare.

Mergând în străinătate, vedeam și în cele mai mici sate – în Austria, în Germania – casele cu acoperișurile cu panourile fotovoltaice. Noi nu am avut o vreme lege, iar după aceea, câțiva ani nu s-au dat normele de de aplicare”, a precizat Adrian Năstase, în cadrul unui interviu pentru .

Adrian Năstase, despre experiența pe Muntele Athos, alături de fiul său

Adrian Năstase, împreună cu fiul său . Fostul premier deține un blog în care scrie despre diverse subiecte, iar printre ultimele postări se află și cea în care povestește despre experiența pe Muntele Athos.