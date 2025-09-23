B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Microplastice în farfuria ta: cum ajung în mâncare și ce poți face să le eviți

Microplastice în farfuria ta: cum ajung în mâncare și ce poți face să le eviți

Ana Beatrice
23 sept. 2025, 13:07
Microplastice în farfuria ta: cum ajung în mâncare și ce poți face să le eviți
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce sunt microplasticele și cum ajung în mâncare
  2. Cât plastic mâncăm fără să știm
  3. Putem reduce expunerea la microplastice prin dietă
  4. Ce obiecte din bucătărie eliberează cel mai mult plastic
  5. Cât de periculoase sunt microplasticele pentru sănătate
  6. Ce putem face pe termen lung

Nu le vezi, dar sunt acolo: sute de particule minuscule de plastic se ascund în friptura ta, în ouă, în legume sau chiar în orezul din farfurie. Microplasticele curg din robinete, se desprind din tigăi și ajung inevitabil în organism. Chiar dacă nu știm încă pe deplin cât de periculoase sunt, oamenii de știință avertizează că suntem expuși zilnic la cantități tot mai mari. Vestea bună este că există pași simpli prin care fiecare dintre noi poate reduce această expunere.

Ce sunt microplasticele și cum ajung în mâncare

Microplasticele sunt particule de plastic mai mici de 5 mm, iar nanoplasticele măsoară între 1 și 1.000 de nanometri. Ele se formează prin degradarea plasticului utilizat zilnic și se infiltrează peste tot. În bucătărie, provin din tigăile antiaderente, din tocătoarele din plastic sau din spatulele folosite la gătit. Chiar și deschiderea unui ambalaj din plastic poate elibera sute de particule care ajung în alimente.

Cercetătorii au descoperit microplastice în carne, ouă, pește, miere, pâine, fructe și legume. Particulele pătrund în plante prin sol și apă, iar în animale prin furaje. Ulterior, nivelul lor crește în timpul procesării industriale, unde plasticul este folosit masiv, informează bbc.com.

Cât plastic mâncăm fără să știm

Un raport realizat în 109 țări arată că, în 2018, consumul global de plastic prin alimentație era de șase ori mai mare decât în 1990. În Australia, un studiu a demonstrat că oamenii consumă între 3 și 13 mg de plastic la fiecare porție de orez, în funcție de modul de ambalare și preparare. În cazul sării, situația este și mai gravă: un studiu din 2018 a găsit microplastice în 36 din 39 de mărci analizate.

Mai mult, doar deschiderea și închiderea unui capac de sticlă de plastic poate genera sute de particule pe litru de apă. Astfel, chiar și gesturile zilnice aparent banale ne expun constant.

Putem reduce expunerea la microplastice prin dietă

Specialiștii spun că da. Spălarea orezului înainte de gătire poate reduce cantitatea de microplastice cu până la 40%. Rezultate similare s-au obținut și în cazul cărnii sau peștelui spălat. Deși particulele nu dispar complet, nivelul lor scade.

Apa filtrată este o altă soluție eficientă. Filtrele de carbon, precum cele din carafele de apă, rețin până la 90% din microplastice. În plus, consumul de alimente proaspete și mai puțin procesate reduce expunerea, deoarece produsele ultraprocesate trec prin mai multe puncte de contact cu plasticul.

Ce obiecte din bucătărie eliberează cel mai mult plastic

Pe lista neagră intră tocătoarele din plastic, tigăile antiaderente zgâriate și blenderele. Un studiu a arătat că doar 30 de secunde de mixare a gheții într-un blender pot elibera sute de mii de particule. Recipiente de unică folosință sau bolurile din plastic reutilizabile contribuie și ele, mai ales pe măsură ce se degradează.

Alternativele mai sigure sunt sticla și inoxul, materiale care nu eliberează particule. Siliconul poate fi utilizat în anumite situații, dar la temperaturi foarte mari și acesta începe să se degradeze.

Cât de periculoase sunt microplasticele pentru sănătate

Deși microplasticele au fost detectate în artere, creier, placentă și sânge, oamenii de știință nu știu încă exact cât de nocive sunt. Unele cercetări sugerează că ar putea afecta microbiomul intestinal și ar putea pătrunde în sânge, în timp ce altele arată că organismul le poate elimina parțial prin procese naturale.

„Plasticul fosil, în formele sale micro și nano, a fost găsit în aproape fiecare organ al corpului studiat”, spune Paul Anastas, profesor la Yale University. „Însă nu știm dacă aceste particule rămân active sau dacă sunt inerte”.

Ce putem face pe termen lung

Experții sunt de acord că singura soluție reală este reducerea globală a poluării cu plastic. Până atunci, fiecare dintre noi poate contribui prin gesturi mici: să evite ambalajele inutile, să înlocuiască ustensilele din plastic cu alternative durabile, să folosească apă filtrată și să aleagă cât mai des produse proaspete.

„Plasticul este un material ieftin și foarte util. Problema este că îl folosim excesiv și peste tot”, avertizează biologul marin Vilde Snekkevik.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Salariile din România: București și Cluj pe primele locuri. Ce județe abia trec de 4.000 lei net
Eveniment
Salariile din România: București și Cluj pe primele locuri. Ce județe abia trec de 4.000 lei net
Newsweek: Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Eveniment
Newsweek: Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind
Eveniment
De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind
Rețeta bucovineană care face senzație: castraveți murați crocanți, perfecți pentru iarnă
Eveniment
Rețeta bucovineană care face senzație: castraveți murați crocanți, perfecți pentru iarnă
Sfaturi pentru părinți: lucruri pe care le poți face cu copilul tău pentru a le dezvolta abilitățile sociale. Iată ce spune un psiholog
Eveniment
Sfaturi pentru părinți: lucruri pe care le poți face cu copilul tău pentru a le dezvolta abilitățile sociale. Iată ce spune un psiholog
Crezi că îți dă energie, dar îți face rău! Pericolul cafelei pe stomacul gol
Eveniment
Crezi că îți dă energie, dar îți face rău! Pericolul cafelei pe stomacul gol
Un avion a survolat minute în șir deasupra aeroportului din Cluj-Napoca. Motivul halucinant din spatele incidentului
Eveniment
Un avion a survolat minute în șir deasupra aeroportului din Cluj-Napoca. Motivul halucinant din spatele incidentului
Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
Eveniment
Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari
Eveniment
Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari
Ministrul Apărării: „În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”. Ce trebuie să știe tinerii români
Eveniment
Ministrul Apărării: „În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”. Ce trebuie să știe tinerii români
Ultima oră
14:14 - Salariile din România: București și Cluj pe primele locuri. Ce județe abia trec de 4.000 lei net
14:12 - Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
14:05 - Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
13:33 - Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
13:31 - Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
13:19 - Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Cum au fost prinși de autoritățile elene
12:48 - Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
12:33 - Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
12:32 - Newsweek: Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
12:29 - De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind