B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată

Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată

Selen Osmanoglu
16 sept. 2025, 14:55
Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Bilic
Cuprins
  1. Ce a transmis Mihaela Bilic
  2. Despre fructoză
  3. Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză
  4. Ce înseamnă o porție perfectă

Mihaela Bilic atrage atenția asupra fructelor de sezon. Acestea sunt sănătoase, însă, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, cantitatea consumată este importantă. Prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen. Medicul nutriționist a dezvăluit cum ne dăm seama care este cantitatea potrivită, fără a face excese.

Ce a transmis Mihaela Bilic

Sezonul fructelor a venit. Acum ne putem bucura de pepeni, struguri, prune sau mere, însă este important să nu uităm că orice aliment în exces, dăunează, chiar dacă este sănătos, avertizează medicul nutriționist, Mihaela Bilic.

„Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert!”, a avertizat Bilic.

„Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sînge și face grăsime pe abdomen”, a explicat ea.

„Fructoza are un indice glicemic scăzut- 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sînge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică”, a adăugat.

Despre fructoză

Conform medicului nutriționist, fructoza se găsește în miere și fructe, sub moleculă liberă, sau în zahăr. În cazul zahărului, este asociată cu glucoza și formează un dizaharid.

Pentru o alimentație sănătoasă, consumul de zahăr trebuie redus cât mai mult posibil. Mihaela Bilic recomandă consumul de fructe în formă naturală, cu tot cu pulpă. Nici fructele transformate în suc nu sunt recomandate.

„De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc”, a scris medicul nutriționist, pe pagina de Facebook.

„ Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere”, a explicat.

Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Printre alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză se numără: mierea, fructele uscate și prunele.

„Care sunt alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză? Mierea pe primul loc cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide, smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune cu 12%. La capitolul fructe proaspete, avem multă fructoză în mango, banane, smochine, struguri și cireșe”, a spus Bilic.

„La polul opus, cu o concentrație redusă de fructoză, sunt fructele de pădure (zmeură căpșuni, mure), caise și piersici, mere și citrice”, a adăugat.

Ce înseamnă o porție perfectă

Medicul nutriționist atrage atenția la cantitatea pe care o consumăm. Excesele dăunează. Porția corectă de fructe se poate măsura foarte ușor. Aceasta are mărimea unui pumn, explică specialista. Aceasta nu ar trebui să depășească 500 de grame.

„Porția corectă de fructe are mărimea unui pumn, iar cantitatea totală consumată într-o zi nu trebuie să depășească 500 g”, a spus Mihaela Bilic.

„Bucurați-vă de fructele de sezon, sunt o sursă valoroasă de antioxidanți vitamine și minerale. Savurați-le ca atare, proaspete- sunt cel mai natural și sănătos desert. Iar când vine vorba de kilograme în plus, diabet și colesterol crescut, țineți cont că fructele în exces pot fi dușmanul din umbră”, a încheiat medicul nutriționist.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
Eveniment
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
Eveniment
Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Eveniment
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Eveniment
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Eveniment
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Eveniment
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Eveniment
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Eveniment
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Eveniment
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Eveniment
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Ultima oră
15:57 - Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
15:51 - România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării
15:40 - Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
15:36 - Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic
15:32 - Incredibil! S-a dus la medic pentru dureri de picior, însă ce au descoperit doctorii i-a schimbat viața pentru totdeauna
15:28 - A murit Robert Redford. Filmele celebre în care a jucat regretatul actor
15:05 - FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
14:53 - Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
14:50 - Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
14:50 - Un mare producător auto anunță concedieri. Ford desființează aproximativ o mie de posturi în Europa