Mihaela Bilic atrage atenția asupra de . Acestea sunt sănătoase, însă, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, cantitatea consumată este importantă. Prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen. Medicul nutriționist a dezvăluit cum ne dăm seama care este cantitatea potrivită, fără a face excese.

Ce a transmis Mihaela Bilic

Sezonul fructelor a venit. Acum ne putem bucura de pepeni, struguri, prune sau mere, însă este important să nu uităm că orice aliment în exces, dăunează, chiar dacă este sănătos, avertizează medicul nutriționist, Mihaela Bilic.

„Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert!”, a avertizat Bilic.

„Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sînge și face grăsime pe abdomen”, a explicat ea.

„Fructoza are un indice glicemic scăzut- 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sînge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică”, a adăugat.

Despre fructoză

Conform medicului nutriționist, fructoza se găsește în miere și fructe, sub moleculă liberă, sau în zahăr. În cazul zahărului, este asociată cu glucoza și formează un dizaharid.

Pentru o alimentație sănătoasă, consumul de zahăr trebuie redus cât mai mult posibil. Mihaela Bilic recomandă consumul de fructe în formă naturală, cu tot cu pulpă. Nici fructele transformate în suc nu sunt recomandate.

„De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc”, a scris medicul nutriționist, pe pagina de Facebook.

„ Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere”, a explicat.

Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Printre alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză se numără: mierea, fructele uscate și prunele.

„Care sunt alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză? Mierea pe primul loc cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide, smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune cu 12%. La capitolul fructe proaspete, avem multă fructoză în mango, banane, smochine, struguri și cireșe”, a spus Bilic.

„La polul opus, cu o concentrație redusă de fructoză, sunt fructele de pădure (zmeură căpșuni, mure), caise și piersici, mere și citrice”, a adăugat.

Ce înseamnă o porție perfectă

Medicul nutriționist atrage atenția la cantitatea pe care o consumăm. Excesele dăunează. Porția corectă de fructe se poate măsura foarte ușor. Aceasta are mărimea unui pumn, explică specialista. Aceasta nu ar trebui să depășească 500 de grame.

„Porția corectă de fructe are mărimea unui pumn, iar cantitatea totală consumată într-o zi nu trebuie să depășească 500 g”, a spus Mihaela Bilic.

„Bucurați-vă de fructele de sezon, sunt o sursă valoroasă de antioxidanți vitamine și minerale. Savurați-le ca atare, proaspete- sunt cel mai natural și sănătos desert. Iar când vine vorba de kilograme în plus, diabet și colesterol crescut, țineți cont că fructele în exces pot fi dușmanul din umbră”, a încheiat medicul nutriționist.