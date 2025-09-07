B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”

Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 13:22
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Sursă foto: Instagram/@teo_cosmin_

Teodor Costache, ispita de la „Insula Iubirii”, a dezvăluit dacă va mai participa și anul viitor la emisiune. El a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul lui Teo

Ce s-a întâmplat

Teo a participat în sezoanele 8 și 9 de la „Insula Iubirii”. După finala ultimului sezon, ispita a mărturisit că nu va mai participa în cadrul acestei emisiuni.

Acesta a explicat pe pagina de TikTok care este motivul pentru care a luat această decizie.

Mesajul lui Teo

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris ispita Teo, pe TikTok.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu. Vă mulțumesc tuturor!”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Monden
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Monden
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
Monden
Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
Monden
Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
Monden
Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
Monden
Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Monden
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Monden
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Replica cu care Stela Popescu a șocat, înainte să moară: „Am fost mare vagaboandă”
Monden
Replica cu care Stela Popescu a șocat, înainte să moară: „Am fost mare vagaboandă”
Ultima oră
15:29 - Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
14:51 - Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
14:30 - Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
14:13 - Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
12:54 - Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
12:15 - O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
11:42 - Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
11:24 - Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
10:36 - Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
10:03 - Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”