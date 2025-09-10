Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat

Mihaela Bilic a dezvăluit cum putem să într-un mod , fără să apelăm la diete exagerate care oferă soluții pe perioade determinate. Iată despre ce este vorba!

„Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus acumulate peste vară. Vacanțele, concediile și bufetul all inclusiv lasă urme grele asupra siluetei, deci se cere o ajustare de meniu cu reorganizare de obiceiuri alimentare. Excesul de făinoase, dulciuri, fructe și alcool se reflectă în mod direct pe grăsimea abdominală, cea care strică grav sănătatea”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.

Medicul nutriționist mărturisește că nu avem nevoie de diete, ci doar de informație. Câteva reguli de bază ne vor ajuta să ne micșorăm talia și să adoptăm un stil de viață sănătos.

Mihaela Bilic spune că făinoasele, zahărul și alcoolul „sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă”. Ele trebuie limitate.

„Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cat palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de paine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten”, spune Mihaela Bilic.

„Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate”, adaugă.

Mihaela Bilic spune că regula de aur pentru un abdomen plat este următoarea: fără carbohidrați la masa de seară.

„Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative”, spune ea.

„Cina ideală pentru slăbit și sănătate înseamnă carne cu salată sau pește cu legume. O porție de somon la cuptor cu broccoli și fugi de parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și unde mai pui că e și gustos!”, adaugă.

„Faceți o combinație între crud și gătit, fibre solubile și insolubile. În teorie fibrele nu conțin calorii, cresc senzația de sațietate și pot fi mâncate fără limită de cantitate. Dar nu toată lumea tolerează salatele de crudități și legumele nepreparate termic”, explică medicul nutriționist.

„În plus există legume care conțin fructani, niște oligozaharide indigeste care sunt fermentate în colon și au efect prebiotic- hrănesc coloniile de bacterii benefice din intestin. Deci consumăm în continuare praz, varză, vinete și anghinare, chiar dacă provoacă balonare”, adaugă.

Mai puțin și mai rar

„Toată lumea slăbește cu grătar și salată și se îngrașă cu pâine și cartofi prăjiți. Nu trebuie să vină nutriționistul să ne interzică făinoasele și zahărul, dacă vrem să slăbim trebuie să facem singuri curățenie în alimentație”, mai spune Bilic.

„Mai puțin și mai rar funcționează cu adevărat! Avem voie desert, dar o dată pe săptămână, avem voie și o felie de pâine, dar nu la masa de seară. Cat despre pește și legume niciodată nu sunt prea mult, învățați să le iubiți și mâncați-le cat mai des”, încheie aceasta.