La o lună după dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj emoționant în memoria celui care i-a fost partener timp de opt ani. Vedeta și-a exprimat durerea și recunoștința pentru povestea de iubire trăită alături de celebrul sportiv austriac.

Cuprins

Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în peropriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.

Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală.

Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Baumgartner, cunoscut în întreaga lume pentru saltul record din 2012 de la marginea spațiului, a murit la 56 de ani într-un accident de parapantă produs în Italia.

Cum a fost descris Felix Baumgartner

În de pe Instagram, Mihaela Rădulescu l-a descris ca pe „un om solar, plin de viață”, capabil să iubească frumos și sincer. Ea a mărturisit că relația lor a fost una autentică, ferită de presiunea aparențelor, și și-a încheiat mesajul cu un omagiu profund adresat celui pe care l-a iubit.

„Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem.

Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră. De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la… un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri.. spre următoarea aventură. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți. Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, a mai scris Mihaela Rădulescu, potrivit .

Cum au reacționat fanii

Mihaela Rădulescu are doar cuvinte de laudă pentru ce care , bărbatul alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste și care s-a stins prea devreme din viață. Cuvintele sale i-au emoționat pe fanii care au transmis mesaje de susținere și condoleanțe în comentarii.

„Felix Baumgartner

Pentru întreaga lume, o legendă care a inspirat atât de mulți oameni și a realizat atât de multe…

Pentru prietenii și familia sa, cel mai iubit și admirat, cel mai pozitiv, respectuos, plin de viață și bucurie copil și cel mai concentrat și organizat adult atunci când lucrează la orice.

Pentru fanii săi, Eroul care le zâmbește mereu înapoi, are mereu timp pentru ei, mereu fericit să simtă dragostea lor”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul său de Facebook.