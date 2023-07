Mihai Daraban, despre propunerea CCIR privind reducerea numărului județelor: „Ca să fii atractiv investițiilor trebuie ca țara să aibă un confort bugetar”

Mihai Daraban a explicat miercuri, în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că propunerea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) privind reducerea numărului județelor la 15 reprezintă o soluție pentru gaura bugetară. Acesta a explicat că reorganizarea teritorială are rolul de a crea un confort bugetar:

„Noi am plecat până la urmă de la ce idee? Cum să fim atractivi investițiilor, de aici am plecat. Ca să fii atractiv investițiilor trebuie ca țara să aibă un confort bugetar. Știți când am apărut pentru prima oară cu aceste soluții? În 2020. Din păcate nu aveam loc pe media de domnul Arafat, cu pacientul 1, pacientul 2, și așa mai departe…După care am reluat această discuție anul acesta, când a fost pentru prima dată semnalată celebra gaură bugetară. Găuri din acestea bugetare cred că vom avea.

Dacă nu facem ceva dur și ferm vom fi condamnați la deficite mulți ani de acum încolo. Problema este ca să creezi acest confort bugetar nu ne-am legat de zona bugetară ce vizează sănătatea, educația, armata, ci ne legăm de zona administrativă a statului. Noi avem niște județe înființate în 1968 plecate la drum pe o premisă de industrializare a fiecărui județ care nu mai e de actualitate. Am dat exemplul pe care l-am găsit și noi la îndemână. România are 15 curți de apel și am zis că în loc de 42 de județe să fie 15 pe formatul curților de apel care au fost înființate în 1992 pe mobilitatea cetățeanului. Mai mult de atât, am luat exemplul polonez. Din 47 ei au făcut 16.

Să nu mai fie comune sub 5.000 de locuitori și orașe sub 10.000. Sunt consumuri bugetare enorme. Aleșii locali care se duc la o ședință de o oră la Consiliul Județean și pleacă cu o îndemnizație mai mare decât salariul unui profesor pe care l-am văzut în stradă”