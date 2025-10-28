B1 Inregistrari!
Mihai Găinușă, comentariu ironic-amar despre Catedrala Națională: „Sper să nu fac vreo blasfemie”

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 22:41
Catedrala Națională în ziua în care i-a fost sfințită pictura. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce crede Mihai Găinușă despre utilitatea Catedralei Naționale
  2. Cât va plăti Catedrala Națională pe utilități?
  3. Ce s-ar mai potrivi lângă Palatul Parlamentului și Catedrala Națională

Mihai Găinușă a avut niște constatări ironic-amare după sfințirea Catedralei Naționale. El a tratat mai multe controverse legate de lăcașul de cult, iar pe final a opinat că pe lângă Catedrala Națională și Palatul Parlamentului ar merge și „un Colos al Magistraturii”. Construit tot din banii noștri.

Ce crede Mihai Găinușă despre utilitatea Catedralei Naționale

„Pricep

În sfârșit avem o mare Catedrală! Cel mai mare sediu din lume al ortodoxismului. După muntele Athos, dar acolo e cu tot cu munte. Aici e doar deal, și ăla împărțit cu Marele Palat al Marelui Parlament.

E foarte bine. Asta înseamnă clar creștere economică, spirituală, boom turistic, fericire și sănătate.

Nu sunt de acord că, din banii ăia, trebuia să construim spitale. De acum sunt absolut convins că cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă. Pentru că e clar, după fiecare pelerinaj, România o duce mult mai bine, se vede cu ochiul liber. Pentru că românii se roagă pentru Neam, sper. Nu pentru pariuri sportive și măritiș, nu? Că nu mă prea pricep.

Acum o să se vadă, în sfârșit, măreția Neamului nostru. Care se trage din dacii creștini și din romanii creștini. Bine, unii ar spune că Zamolxe și Jupiter erau zei păgâni. Și că Iisus a venit din Israel. Deci trebuia oare construită o Sinagogă a Neamului? Las aceste controverse pe seama celor care se pricep.

Că în ritmul ăsta o să mă întreb dacă, în loc de sisteme Patriot, nu trebuia mai bine să mai ridicăm niște catedrale. Care să ne apere de ruși. Care oricum nu ne mai atacă. Că au făcut-o deja de 12 ori în istoria recentă. Dar ucrainenii au avut catedrale și tot nu i-a ferit. Las și aceste controverse pe seama celor care se pricep.

Ideea e că acum o să vină mai mulți turiști, clar. E adevărat că trotuarele sunt praf pe lângă Parlament și Catedrală, că banii noștri din sectorul 5 au fost dați la BOR . Nu toți. Cu sume mari, primarii noștri de la 5 au făcut sisteme de irigații pentru gazonul de lângă gardul catedralei. Care nu merg, dar pot fi reparate. Cred. Că nu mă pricep”, a scris Mihai Găinușă, pe Facebook.

Cât va plăti Catedrala Națională pe utilități?

El s-a întrebat apoi cu o îngrijorare ironică oare cât va plăti BOR pentru utilitățile la Catedrală. Apoi tot el și-a răspuns că facturile vor fi plătite de la bugetul de stat. Exact ca salariile preoților.

„Mă bucur că s-a terminat Catedrala. Acum gata cu șantierul, gata cu praful, cu betoanele, cu zgomotul. Sper doar să nu fie încălzită Catedrala pe gaze. Că poate zbura o turlă direct în blocurile de alături, unde cetățenii se vor delecta cu clopotele. Poate e încălzită cu curent. Deși vă dați seama factură! Bine, e plătită de la buget, ca și salariile BOR. Doar lumânările și iconițele sunt venituri private. Cred, că nu mă pricep. Sau poate s-au gândit la o încălzire prin pardoseală. Pentru cei care se târăsc în genunchi, să nu ajungă la spital”, a continuat Găinușă.

Ce s-ar mai potrivi lângă Palatul Parlamentului și Catedrala Națională

În finalul postării, el a opinat, tot ironic, că lângă Palatul Parlamentului și Catedrala Națională s-ar potrivi de minune un colos dedicat magistraților. Evident, construit tot din bani noștri.

„Și sper să nu fac vreo blasfemie. Că trebuie să ne fie frică de pedeapsa Divină. Deși când eram mici credeam că Dumnezeu e bunătate. Ei bine cine pedepsește și ne așteaptă la Judecata de Apoi? Mda, chiar că nu mă pricep.

Ideea e că ar mai trebui totuși ceva imens lângă Catedrală și Parlament. Ca un fel de PUZ-ul Sfântei Treimi. Popi, politicieni și poate…magistrați.

Ar merge un Colos al Magistraturii.

Sper să nu mă înjurați. Iubiți-vă aproapele. Iertați greșalele greșiților. Întoarceți și celălalt obraz. Că vi se tot spune, dar voi nu și nu. E păcatul vostru. Câte catedrale vă trebuie ca să vă liniștiți?

Chiar nu pricep”, a mai scris Mihai Găinușă, pe Facebook.

