Acasa » Eveniment » Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 11:26
Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro / Facebook
Un militar cu gradul de caporal, în serviciu la o unitate din Constanța, a fost condamnat vineri de Tribunalul Militar București la o pedeapsă cu suspendare, după ce a fost prins conducând un autoturism sub influența substanțelor psihoactive. Instanța a apreciat recunoașterea vinovăției și a decis ca acesta să execute 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Incidentul și testele de depistare

Potrivit dosarului, fapta s-a produs în noaptea de 23 iunie 2025, în jurul orei 01:00, când caporalul a fost oprit de polițiștii din orașul Olănești, județul Vâlcea, pe DN64. Testul cu aparatul Drugtest a indicat prezența THC-5, substanță psihoactivă din canabis, confirmată ulterior prin analize biologice de sânge și urină, conform Agerpres.

Militarul a explicat procurorilor modul în care a ajuns să consume droguri:

„Audiat în calitate de suspect, acesta a susținut că: la grătar am fumat o țigară despre care cunoșteam că este cu canabis, pe care o achiziționasem cu câteva luni în urmă de la o persoană necunoscută, contra sumei de 50 lei. (…) Am fumat toată țigara în acea seară. După ce am fumat-o, cam la un interval de o oră, m-am simțit rău, am vomitat. Starea de rău mi-a trecut până a doua zi de dimineață, când nu am mai simțit niciun efect. La momentul când am fost depistat de poliție conducând autoturismul, nu am mai resimțit niciun efect al respectivei țigări, simțindu-mă normal, astfel cum mă simt de regulă, fără să constat vreo modificare a stării mele”.

Condamnarea și măsurile complementare

Caporalul a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Tribunalul Militar București l-a condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, stabilind totodată interzicerea dreptului de a conduce autovehicule timp de 2 ani și prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității.

În motivarea instanței se arată:

„Instanța observă că faptele de conducere a vehiculelor sub influența substanțelor psihoactive de persoane tinere au cunoscut o recrudescență în ultima perioadă, constituind un pericol direct și imediat la adresa sănătății și integrității corporale a persoanei care se angajează într-o asemenea activitate ilicită, dar, mai ales, a celorlalți participanți la trafic. Practica judiciară a acestei instanțe, dar și a altor instanțe din țară relevă că, în mai multe ocazii, consumul substanțelor psihoactive a dus la declanșarea unor accidente rutiere grave care au avut ca urmare vătămarea sau uciderea persoanelor implicate. (…) Tribunalul apreciază că o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare corespunde gradului de pericol social al infracțiunii săvârșite, fiind proporțională cu scopul urmărit. Pentru îndreptarea sa se va dispune o soluție de condamnare cu suspendarea executării sub supraveghere”.

