Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale statului român și va influența decisiv modul în care vor funcționa instituțiile în următorii ani, a transmis sâmbătă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul compară impactul acestui demers cu aderarea la și Uniunea Europeană.

OCDE, un obiectiv strategic pentru România

„Aderarea la OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an și reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, este un subiect care cred că trebuie abordat mai mult și mai consistent în spațiul public”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor a subliniat că aderarea la OCDE nu este doar un obiectiv de imagine, ci presupune transformări profunde în modul de guvernare și administrare a statului.

Reguli clare și politici publice bazate pe date

Potrivit lui Alexandru Nazare, OCDE înseamnă reguli clare, instituții care funcționează eficient și politici publice fundamentate pe date și pe experiența statelor cu economii dezvoltate.

„Aderarea la OCDE nu este doar despre statut, ci despre modul în care guvernăm: cum colectăm mai eficient, cum investim mai bine și cum construim încredere – atât pentru românii din țară, cât și pentru cei care trăiesc și muncesc în alte state”, a precizat ministrul.

Acesta a menționat că România a făcut pași concreți în direcția aderării, inclusiv prin discuțiile recente purtate la Paris cu reprezentanții OCDE.

Ținta: aderarea în 2026

„În ultima perioadă, inclusiv prin discuțiile aplicate de la Paris cu reprezentanții OCDE, România a făcut pași concreți care ne apropie de obiectivul aderării în 2026 și de consolidarea reformelor asumate”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul consideră că beneficiile economice ale aderării sunt clare și pe termen lung: creșterea încrederii investitorilor, investiții mai mari, costuri mai mici de finanțare pentru stat și politici publice mai eficiente și predictibile.

Beneficii directe pentru economie și populație

În opinia sa, aderarea la OCDE va contribui la o economie mai rezilientă și mai competitivă și va avea un impact direct asupra calității vieții românilor, atât în țară, cât și în diaspora.

„România este pe drumul corect, iar aderarea la OCDE va reprezenta un nou moment istoric, cu impact real asupra dezvoltării și modernizării țării. Însă dialogul și negocierea beneficiilor cu marile economii ale lumii nu se câștigă prin declarații – ci prin consecvență, seriozitate și rezultate concrete”, a concluzionat ministrul Finanțelor.