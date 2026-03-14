Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 12:13
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Propunerile ministrului
  2. Verificări și exemple din teren
  3. Scopul măsurilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale propune mai multe măsuri pentru a asigura o relație echilibrată între producătorii români și marile rețele de retail. Inițiativa a fost prezentată de ministrul Florin Barbu și vizează adaosul comercial, refacturarea și discounturile aplicate sub prețul de producție.

Propunerile ministrului

Florin Barbu a explicat că adaosul comercial pentru produsele românești ajunge, în unele cazuri, la 80%, în timp ce produsele de import similare au un adaos de aproximativ 20%. Ministerul propune ca legislația privind practicile comerciale neloiale să fie completată astfel încât adaosul comercial să fie similar pentru produse din aceeași categorie, să fie interzisă refacturarea costurilor de promovare și manipulare a produselor către procesatori și să fie eliminate discounturile sub prețul de producție, pentru a preveni pierderile producătorilor, conform Agerpres.

„Nu este corect ca strategia de business a comerciantului să fie pusă pe umerii producătorului român”, a transmis ministrul.

Verificări și exemple din teren

Ministrul a cerut Consiliului Concurenței să analizeze adaosurile aplicate pe traseul dintre fermier și consumator. În urma verificărilor efectuate în magazine, Barbu a observat că produsele românești sunt mai puțin prezente pe rafturi decât cele de import și la prețuri mai mari. De exemplu, carnea de porc se vinde la poarta fermei cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket ajunge între 20 și 28 de lei.

El a mai menționat situația produselor de carne de pasăre, unde peste 60% erau etichetate sub un brand al unei firme cu doar cinci angajați, deținută de un offshore din Cipru, care comercializează produse ale unor mari procesatori români.

Scopul măsurilor

Prin aceste propuneri, Ministerul Agriculturii urmărește protejarea producătorilor români și asigurarea unui acces echitabil pe piața de retail. Barbu a subliniat că, deși ministerul nu are atribuții directe de control, va colabora cu Consiliul Concurenței și alte autorități pentru prevenirea practicilor comerciale neloiale.

„Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Fermele românești se închid, iar consumatorii plătesc mai mult pentru produsele de import. Este nevoie de verificări și reglementări clare”, a concluzionat ministrul.

