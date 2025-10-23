Noi reguli pentru organizarea olimpiadelor şi competiţiilor şcolare propuse de Ministerul Educaţiei. Acestea sunt cuprinse într-un proiect de ordin pus în dezbatere publică.

a lansat în consultare publică un pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare – olimpiade şi concursuri şcolare – şi a Regulamentului specific de întocmire a calendarelor de proiecte de educaţie extraşcolară.

Aceste noi reguli pentru organizarea olimpiadelor şi competiţiilor şcolare propun schimbări în modul de organizare și desfășurare a acestor competiții. Conform propunerii, olimpiadele școlare vor putea fi organizate și online. Totodată, la fel ca și în cazul , elevii vor putea să-și consulte lucrările înainte de depunerea eventualelor contestații.

În aceste noi reguli de organizare a olimpiadelor se dă posibilitatea elevilor să participe la competițiile organizate pentru o clasă superioară celei la care sunt înscriși. Nu este permisă, în schimb, participarea la o clasă inferioară.

În plus, pentru respectarea principiului egalității de șanse, elevii incluşi în forme de şcolarizare în spital sau la domiciliu pot participa la concursurile școlare la domiciliu sau în spital. Pentru aceasta este nevoie să obțină aprobarea comisiei organizatoare.

Ce prevede proiectul de ordin al Ministerului Educației și Cercetării

Proiectul de ordin propus de Ministerul Educației, cu noi reguli pentru organizarea olimpiadelor școlare propune ca acest tip de competiții să se poată organiza și desfășura în format fizic, online sau mixt. Acest lucru va fi decis în funcţie de disciplină şi de prevederile din regulamentul specific. Totodată, evaluarea lucrărilor se va putea face și în format digital, pe platforme dedicate, dacă regulamentul specific o prevede.

O altă prevedere, impusă de ordinul MEC, este ca regulamentele competiţiilor să includă . Acestea trebuie să fie suficiente pentru a permite calificarea pe locuri suplimentare la etapa naţională.

În centrele de desfăşurare şi la inspectoratele școlare trebuie afișate subiectele, baremele de corectare și modalitatea de comunicare a rezultatelor. După corectare și afișarea rezultatelor, elevii au dreptul să vizualizeze lucrările înainte de eventuale contestări. Această măsură este valabilă pentru toate etapele, judeţeană, zonală sau naţională.

Punctajul minim pentru calificarea la etapa naţională să fie 60% din punctajul maxim obţinut la etapa judeţeană. În prezent acest punctaj este de 40%.

Care sunt etapele pentru organizarea olimpiadelor ?

Conform proiectului de ordin al Ministerului Educației și Cercetării, etapele olimpiadelor rămân următoarele: