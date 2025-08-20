Ministrul Educației nu e de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul în învățământ: „Aici sunt aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. Am început discuția cu premierul Bolojan” (VIDEO)

Ministrul Educației, , a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre ul pensiei cu salariul în învățământ, o problemă ce a stârnit reacții puternice din partea sindicatelor și a profesorilor pensionari. Mai exact, Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

Ce a spus ministrul Educației despre decizia Guvernului

Ministrul Daniel David a declarat că se află „pe aceeași parte a baricadei” cu sindicatele în privința necesității unor excepții pentru profesori.

Daniel David a mai subliniat și faptul că este fundamentală pentru sistemul educațional contribuția profesorilor aflați la pensie. Ministrul subliniază că aceștia nu sunt „reangajați” în sensul clasic, ci desfășoară activități punctuale, plătite cu ora, printr-un contract specific, valabil doar pe durata anului școlar.

Ministrul a menționat că există câteva mii de profesori la nivel național care se află în această situație.

De asemenea, ministrul a transmis un mesaj de reasigurare profesorilor, afirmând că salariile și bursele vor fi plătite până la sfârșitul anului, ca urmare a includerii educației în primul pachet de măsuri.

Ce are de gând să facă ministrul în ceea ce privește decizia Guvernului

Întrebat ce are de gând să facă în ceea ce privește decizia Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul și în învățământ, ministrul a spus:

“Aici sunt aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuția cu premierul Bolojan pentru că Educația a intrat în primul pachet de măsuri, atenție, nu reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem școala în septembrie. De aceea am intrat în primul pachet și cred că am contribuit la faptul că S&P și Fitch au menținut ratingul de țară. Într-adevăr, contribuția celor pensionați este foarte importantă pentru sistem și am să explic premierului faptul că acești oameni nu se reangajează.

Ei pur și simplu țin niște activități punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este școală. Deci nu sunt angajați pe 12 luni și primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor.

Pentru noi este fundamental. Educația a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim și ăsta e semnul că începem să gândim pentru creștere în Educație. Voi avea discuția cu premierul, am început-o, și mâine voi avea o continuare a acestei discuții”, a declarat ministrul.

Câți profesori cumulează pensia cu salariul în învățământ

Întrebat câți profesori cumulează pensia cu salariul în învățământ, Daniel David a spus:

“Sunt câteva câteva mii în toată țara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi și, încă o dată spun, aș vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activități specifice legate de plata cu ora.

Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru și încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză și am spus și public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii și cu burse. Am contribuit și la stabilizarea țării. Acum este momentul să înțelegem că are nevoie Educația de suport, iar contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”.

Ce mesaj le-a transmis ministrul Educției angajaților din învățământ

Daniel David a ținut să îi liniștească pe angajații din învățământ, că, până la finalul anului, salariile și bursele sunt asigurate.

“Mesajul meu pentru cei din sistem este că … și eu de aceea n-am fost foarte prezent public, n-am răspuns, am fost paratrănet în această perioadă, din iulie până în 15 august, fiindcă știam că este foarte important. Odată ce am intrat în pachetul 1, să stăm cu lucrurile angajate acolo, până în 15 august, când a fost evaluarea țării. N-am intrat în junk. Asta nouă ne asigură faptul că până la sfârșitul anului vom avea salarii și burse. Sigur că mai avem evaluările din septembrie și din octombrie, inclusiv evaluarea Comisiei Europene, dar acele valori vor conta foarte mult pentru modul în care ne vom proiecta pe bugetul de anul viitor.

Desigur, Pachetul 2 contează, contează enorm, dar, în acest moment, Educația și-a făcut treaba și pentru ea, și pentru țară, așa că sunt optimist că noi putem încheia anul cu salarii și burse”, a mai adăugat ministrul.