Bursele studențești vor suferi modificări, în ceea ce privește valorile și procedurile de acordare, începând cu anul universitar 2025 – 2026. În acest sens, urmează să fie oficializate noile reglementări.

Ministerul Educației și Cercetării ( ) a inițiat un nou proiect de ordin prin care vor fi stabilite valorile pentru bursele studențești, în anul universitar 2025 – 2026. va fi acordat studenților înmatriculați la cursurile universitare în structurile de superior de stat. Actul normativ a fost pus în dezbatere publică, conform procedurilor legale.

Proiectul de ordin va reglementa procedurile de acordare și cuantumul burselor studențești în anul universitar ce stă să înceapă.

Ordinul va intra în vigoare și va fi pus în aplicare după ce va fi semnat de ministrul Daniel David și va fi publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, bursa de doctorat va avea o valoare de 3.700 lei, indiferent de anul de studii în care se află beneficiarul. Bursele din această categorie se acordă studenților doctoranzi, înscriși la programele universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat și la forma de învățământ cu frecvență.

Valorile pentru bursele de studiu și sociale

Prin proiectul de ordin, elaborat la nivelul Ministerului Educației, a fost stabilită și valoarea pentru bursele de studii. Acestea sunt acordate studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, în cadrul programelor de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic.

Valoarea acestor ajutoare destinate studenților va fi, conform propunerii, de 2.165 lei. Suma reprezintă echivalentul salariului minim net pe economie.

Un alt tip de bursă pentru studenți, care va fi acordată în anul universitar 2025 – 2026, este cea acordată pe criterii sociale. Bursele sociale vor avea un cuantum minim, conform proiectului de ordin, de 925 de lei. Propunerea a venit din partea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior. Suma acordată este menită să acopere cheltuielile minime cu masa și cazarea, pe parcursul unei luni, în cazul studenților cu nevoi financiare.

Pe de altă parte, Ministerul Educației condus de Daniel David a eliminat bursele de excelență olimpică sau internațională. În plus, a fost introdusă o limită de vârstă de 35 de ani pentru studenții care au dreptul să beneficieze de burse sociale. Totodată, cadrul legal stabilește că fondul total de burse va fi calculat ca fiind 10% din salariul de bază minim net pe țară, garantat în plată, pentru fiecare student.

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a schimbat, recent regulile în baza cărora vor fi acordate bursele destinate , în anul universitar 2025 – 2026. Noile reguli vor fi aliniate la măsurile de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Noua reglementare modifică anexa Ordinului ministrului Educaţiei nr. 6.463/2023. Este vorba despre documentul care aprobă Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

„Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate şi nici accesul la burse din alte surse”, se mai precizează în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Conform noului cadrul legal, principala schimbare îi vizează pe destinatarii burselor studențești. Vor beneficia de sprijinul financiar acordat de stat studenții care activează în învățământul cu frecvență, care sunt înmatriculați pe locuri bugetate, în structurile de stat. Bursele vor fi plătite doar pe perioada activităților didactice, respectiv a cursurilor, seminarilor, laboratoarelor, proiectelor, activităţilor practice și a sesiunilor de examene.

Acordarea burselor încetează la data pierderii calităţii de student sau în momentul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc criteriile de promovabilitate, după caz, în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de învăţământ superior.