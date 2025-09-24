B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Marinescu, detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra: „Așteptăm o confirmare oficială. O astfel de procedură durează” (VIDEO)

Ministrul Marinescu, detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra: „Așteptăm o confirmare oficială. O astfel de procedură durează” (VIDEO)

Ana Maria
24 sept. 2025, 20:54
Ministrul Marinescu, detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra: Așteptăm o confirmare oficială. O astfel de procedură durează (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Radu Marinescu
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Justiției despre extrădarea lui Horațiu Potra
  2. E Dubaiul un loc sigur pentru fugari?
  3. Ce spune ministrul Justiției despre un tratat de extrădare cu Dubaiul
  4. Cum a fost prins Horațiu Potra

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre procesul de extrădare al lui Horațiu Potra, care a fost reținut la Dubai. Pe lângă Potra, două rude apropiate, fiul și fratele său, fac obiectul mandatelor.

Ce a spus ministrul Justiției despre extrădarea lui Horațiu Potra

Marinescu a subliniat că procedura de extrădare este una de durată, deoarece depinde de specificul procedural al justiției din jurisdicția unde se află persoanele căutate. Aceasta implică aducerea persoanelor în fața unui judecător, posibilitatea de a formula apărări, parcurgerea unei proceduri și existența căilor de atac.

Ministrul a subliniat că România este în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite și așteaptă o confirmare oficială a aplicării măsurilor preventive pentru cele trei persoane căutate.

“În primul rând, suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Așteptăm o confirmare oficială a punerii în aplicare a măsurilor preventive cu privire la cele trei persoane care sunt căutate de statul român.

Procedura de extrădare este una care ține de specificul procedural al justiției din juridicția în care se găsesc cei trei, astfel încât estimările asupra duratei, venind din partea mea în momentul de față, pot să fie subiective. Cu siguranță, o astfel de procedură durează pentru că cei în cauză sunt aduși în fața unui judecător, au posibilitatea să formuleze apărări, se parcurge o procedură, există și căi de atac, este tipicul procedural pentru astfel de situații”, a spus ministrul.

E Dubaiul un loc sigur pentru fugari?

Întrebat dacă Dubaiul mai este, acum, un loc sigur pentru fugari.

“Eu aș vrea să le transmit celor care intenționează să se sustragă executării unei pedese pronunțate de o autoritate judiciară din România, pedapsă cu caracter definitiv, că nu există, să zic așa, safe haven pentru niciun fugar și că mâna lungă a cooperării judiciare îi ajunge chiar și în jurisdicții pe care, subiectiv, le pot considera a fi favorabile pentru dumnealor. Chiar dacă nu există un tratat sau o convenție, care să formalizeze cooperarea juridică între jurisdicțiile noastre și, respectiv, cea din Emiratele Arabe Unite, există principii solide în dreptul internațional, reciprocitatea, care construiesc o punte pentru cooperarea judiciară, inclusiv într-o altfel de situație.

Dacă tot ați amintit situația fugarilor care încearcă să se sustragă, amintesc și faptul că recent pe aria judiciară a Uniunii Europene avem două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care sunt favorabile României și reduc foarte mult posibilitatea ca jurisdicțiile de predare să mai poată interveni asupra conținutului procesului penal din România sau să decidă executarea acolo.

Deci avem instrumente juridice suficiente și puternice pentru a ne asigura că acești fugari, cum i-ați numit, vin și își execută pedeapsa stabilită în statul de drept – România”, a mai explicat Marinescu.

Ce spune ministrul Justiției despre un tratat de extrădare cu Dubaiul

Chestionat și dacă există vreo perspectivă în care am putea să avem un tratat de extrădare cu Dubaiul, ministrul a spus:

“Da, cu siguranță, suntem în discuții cu omologii din Emiratele Arabe Unite. Avem un draft al unei astfel de convenții, lucrăm îndeaproape și sperăm ca în viitorul apropiat să avem un astfel de instrument juridic formalizat, nu numai cu Emiratele Arabe Unite. Privim în perspectiva acestor veniri de cetățeni din alte țări, care vin să lucreze, dar care au și o componentă juridică și atunci încercăm cu foarte multe jurisdicții să fixăm elemente concrete, să le formalizăm în tratate, în convenții, ca să avem instrumente utile pentru cooperare. Ministerul Justiției se preocupă îndeaproape de aceste chestiuni”, a mai spus ministrul Justiției.

Cum a fost prins Horațiu Potra

Amintim că Horațiu Potra a fost reținut la Dubai, împreună cu fiul său în timp ce aceștia încercau să plece din țară. Numele său apare într-un dosar de o gravitate extremă, în care este judecat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu. Procurorul general, Alex Florența, a confirmat trimiterea în judecată pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, potrivit G4Media.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Preparatul care îți scurtează viața cu până la 36 de minute. Cei mai mulți dintre noi l-am mâncat cel puțin odată
Eveniment
Preparatul care îți scurtează viața cu până la 36 de minute. Cei mai mulți dintre noi l-am mâncat cel puțin odată
În România, 11 copii devin zilnic victime ale abuzului sexual. Totuși, autoritățile ezită să introducă în școli materia care ar putea preveni acest fenomen
Eveniment
În România, 11 copii devin zilnic victime ale abuzului sexual. Totuși, autoritățile ezită să introducă în școli materia care ar putea preveni acest fenomen
Proiectul a fost depus. Câți lei ar putea să coste apa în aeroporturile din România
Eveniment
Proiectul a fost depus. Câți lei ar putea să coste apa în aeroporturile din România
DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
Eveniment
DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Eveniment
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Obiectele banale care au schimbat lumea. 7 invenții mărunte cu impact uriaș
Eveniment
Obiectele banale care au schimbat lumea. 7 invenții mărunte cu impact uriaș
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
Eveniment
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
Prima ediție a Festivalului Apolodor a transformat Botoșaniul într-un oraș al literaturii pentru copii și adolescenți
Eveniment
Prima ediție a Festivalului Apolodor a transformat Botoșaniul într-un oraș al literaturii pentru copii și adolescenți
Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
Eveniment
Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Eveniment
România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
Ultima oră
22:08 - Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF
22:03 - Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
21:46 - Preparatul care îți scurtează viața cu până la 36 de minute. Cei mai mulți dintre noi l-am mâncat cel puțin odată
21:33 - Val de reacții, după ce o profesoară de economie a spus că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene: “Doar cu o femeie puteam”
21:32 - Monștri marini gigantici, cu tentacule gigantice de 20 de metri, au fost găsiți pe plajele din Texas
20:50 - Păstrați-vă calmul și păstrați banii cash acasă pentru a vă pregăti pentru viitoarele crize, avertizează experții
20:48 - În România, 11 copii devin zilnic victime ale abuzului sexual. Totuși, autoritățile ezită să introducă în școli materia care ar putea preveni acest fenomen
20:46 - Proiectul a fost depus. Câți lei ar putea să coste apa în aeroporturile din România
20:10 - DIICOT a deschis un dosar penal. Cine este, de fapt, tânărul care a trimis mesaje la şcolile şi spitalele din România, în care ameninţa cu masacre
19:49 - SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre