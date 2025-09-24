Ministrul Justiției, , a discutat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre al lui Horațiu Potra, care a fost reținut la Dubai. Pe lângă Potra, două rude apropiate, fiul și fratele său, fac obiectul mandatelor.

Ce a spus ministrul Justiției despre extrădarea lui Horațiu Potra

Marinescu a subliniat că procedura de extrădare este una de durată, deoarece depinde de specificul procedural al justiției din jurisdicția unde se află persoanele căutate. Aceasta implică aducerea persoanelor în fața unui judecător, posibilitatea de a formula apărări, parcurgerea unei proceduri și existența căilor de atac.

Ministrul a subliniat că România este în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite și așteaptă o confirmare oficială a aplicării măsurilor preventive pentru cele trei persoane căutate.

“În primul rând, suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Așteptăm o confirmare oficială a punerii în aplicare a măsurilor preventive cu privire la cele trei persoane care sunt căutate de statul român.

Procedura de extrădare este una care ține de specificul procedural al justiției din juridicția în care se găsesc cei trei, astfel încât estimările asupra duratei, venind din partea mea în momentul de față, pot să fie subiective. Cu siguranță, o astfel de procedură durează pentru că cei în cauză sunt aduși în fața unui judecător, au posibilitatea să formuleze apărări, se parcurge o procedură, există și căi de atac, este tipicul procedural pentru astfel de situații”, a spus ministrul.

E Dubaiul un loc sigur pentru fugari?

Întrebat dacă Dubaiul mai este, acum, un loc sigur pentru fugari.

“Eu aș vrea să le transmit celor care intenționează să se sustragă executării unei pedese pronunțate de o autoritate judiciară din România, pedapsă cu caracter definitiv, că nu există, să zic așa, safe haven pentru niciun fugar și că mâna lungă a cooperării judiciare îi ajunge chiar și în jurisdicții pe care, subiectiv, le pot considera a fi favorabile pentru dumnealor. Chiar dacă nu există un tratat sau o convenție, care să formalizeze cooperarea juridică între jurisdicțiile noastre și, respectiv, cea din Emiratele Arabe Unite, există principii solide în dreptul internațional, reciprocitatea, care construiesc o punte pentru cooperarea judiciară, inclusiv într-o altfel de situație.

Dacă tot ați amintit situația fugarilor care încearcă să se sustragă, amintesc și faptul că recent pe aria judiciară a Uniunii Europene avem două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care sunt favorabile României și reduc foarte mult posibilitatea ca jurisdicțiile de predare să mai poată interveni asupra conținutului procesului penal din România sau să decidă executarea acolo.

Deci avem instrumente juridice suficiente și puternice pentru a ne asigura că acești fugari, cum i-ați numit, vin și își execută pedeapsa stabilită în statul de drept – România”, a mai explicat Marinescu.

Ce spune ministrul Justiției despre un tratat de extrădare cu Dubaiul

Chestionat și dacă există vreo perspectivă în care am putea să avem un tratat de extrădare cu Dubaiul, ministrul a spus:

“Da, cu siguranță, suntem în discuții cu omologii din Emiratele Arabe Unite. Avem un draft al unei astfel de convenții, lucrăm îndeaproape și sperăm ca în viitorul apropiat să avem un astfel de instrument juridic formalizat, nu numai cu Emiratele Arabe Unite. Privim în perspectiva acestor veniri de cetățeni din alte țări, care vin să lucreze, dar care au și o componentă juridică și atunci încercăm cu foarte multe jurisdicții să fixăm elemente concrete, să le formalizăm în tratate, în convenții, ca să avem instrumente utile pentru cooperare. Ministerul Justiției se preocupă îndeaproape de aceste chestiuni”, a mai spus ministrul Justiției.

Cum a fost prins Horațiu Potra

Amintim că Horațiu Potra a fost reținut la , împreună cu fiul său în timp ce aceștia încercau să plece din țară. Numele său apare într-un dosar de o gravitate extremă, în care este judecat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, . Procurorul general, Alex Florența, a confirmat trimiterea în judecată pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, potrivit .