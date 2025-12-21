Ministerul Muncii a publicat un proiect de hotărâre, prin care anunță contingentul de lucrători străini admiși să activeze pe piața muncii din România, pentru 2026.

Ce contingent de lucrători străini a stabilit Ministerul Muncii pentru 2026

Pentru 2026, numărul de noi lucrători străini admiși pe piața de muncă din România va înregistra o scădere, comparativ cu anul curent. Dacă în 2025, țara noastră a fost dispusă să găzduiască 100.000 de muncitori străini, pentru anul viitor, contingentul se situează la 90.000.

„Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă reprezintă una din prioritățile Guvernului României la acest moment. În contextul emigrației și a tendințele demografice negative, imigrația legală poate fi o soluție pentru a compensa deficitul de forță de muncă de pe piața internă a muncii, pentru a acoperi lipsurile pentru anumite calificări și pentru a susține creșterea economică”, se precizează în proiectul de hotărâre.

Într-un interviu, a justificat scăderea contingentului de lucrători din afara UE la 90.000, prin riscul unui val de disponibilizări în rândul bugetarilor. Astfel, se urmărește creșterea de posturi vacante care, de obicei, sunt ocupate de lucrători emigrați din Asia.

Domeniu cu cele mai multe locuri de muncă vacante, în 2025

În 2025, domeniul cu cele mai multe posturi vacante a fost cel al construcțiilor de clădiri (peste 31.800). Lista continuă cu activitățile poștate și de curiere (peste 23.400) și cu serviciile din cadrul unor restaurante (peste 18.500), potrivit Ministerul Muncii.

Numărul lucrătorilor străini care au obținut avize de angajare sau detașare de la a urmat un trend descendent în ultimii ani. Dacă în 2022, aproape 108.900 de străini au obținut un astfel de aviz, anul acesta, până la dat de 30 septembrie, numărul celor care au primit acest drept era de 84.000.

Când vine vorba de permise de ședere temporară în scop de angajare, în 2025 au fost emise 61.954. Numărul este mai mic decât în 2024 (aprox. 110.300) și decât în 2023 (peste 82.300), dar mai mare decât în 2022, când s-au înregistrat aproape 57.000.