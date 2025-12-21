B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025

Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025

B1.ro
21 dec. 2025, 09:19
Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii - mai mic decât în 2025
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce contingent de lucrători străini a stabilit Ministerul Muncii pentru 2026
  2. Domeniu cu cele mai multe locuri de muncă vacante, în 2025

Ministerul Muncii a publicat un proiect de hotărâre, prin care anunță contingentul de lucrători străini admiși să activeze pe piața muncii din România, pentru 2026.

Ce contingent de lucrători străini a stabilit Ministerul Muncii pentru 2026

Pentru 2026, numărul de noi lucrători străini admiși pe piața de muncă din România va înregistra o scădere, comparativ cu anul curent. Dacă în 2025, țara noastră a fost dispusă să găzduiască 100.000 de muncitori străini, pentru anul viitor, contingentul se situează la 90.000.

„Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă reprezintă una din prioritățile Guvernului României la acest moment. În contextul emigrației și a tendințele demografice negative, imigrația legală poate fi o soluție pentru a compensa deficitul de forță de muncă de pe piața internă a muncii, pentru a acoperi lipsurile pentru anumite calificări și pentru a susține creșterea economică”, se precizează în proiectul de hotărâre.

Într-un interviu, ministrul Muncii a justificat scăderea contingentului de lucrători din afara UE la 90.000, prin riscul unui val de disponibilizări în rândul bugetarilor. Astfel, se urmărește creșterea de posturi vacante care, de obicei, sunt ocupate de lucrători emigrați din Asia.

Domeniu cu cele mai multe locuri de muncă vacante, în 2025

În 2025, domeniul cu cele mai multe posturi vacante a fost cel al construcțiilor de clădiri (peste 31.800). Lista continuă cu activitățile poștate și de curiere (peste 23.400) și cu serviciile din cadrul unor restaurante (peste 18.500), potrivit Ministerul Muncii.

Numărul lucrătorilor străini care au obținut avize de angajare sau detașare de la Inspectoratul General pentru Imigrări a urmat un trend descendent în ultimii ani. Dacă în 2022, aproape 108.900 de străini au obținut un astfel de aviz, anul acesta, până la dat de 30 septembrie, numărul celor care au primit acest drept era de 84.000.

Când vine vorba de permise de ședere temporară în scop de angajare, în 2025 au fost emise 61.954. Numărul este mai mic decât în 2024 (aprox. 110.300) și decât în 2023 (peste 82.300), dar mai mare decât în 2022, când s-au înregistrat aproape 57.000.

Tags:
Citește și...
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Eveniment
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Eveniment
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Eveniment
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Eveniment
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Eveniment
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Eveniment
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Eveniment
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Ultima oră
12:29 - Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
11:56 - Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
10:50 - Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
10:17 - Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
09:46 - Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
08:42 - Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
00:01 - Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
23:28 - TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne la 11% și anul viitor. Guvernul menține cota redusă pentru HoReCa
22:51 - Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
22:01 - Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători