Ministrul Muncii se opune scăderii ajutorului de șomaj, propuse de Ilie Bolojan. Florin Manole a reiterat scopul acestui ajutor și a contrazis ideea potrivit căreia ar încuraja românii să nu lucreze.

Ministrul Muncii explică cine poate beneficia de șomaj

În ciuda opiniei publice, șomajul nu încurajează lipsa activității profesionale. a explicat că acest ajutor este oferit exclusiv persoanelor care au lucrat un anumit număr de luni și reprezintă între 15 și 20% din pe care îl avea ca angajat. Declarațiile lui Florin Manole vin după ce Ilie Bolojan a propus scăderea ajutorului de șomaj, pe motiv că ar încuraja românii să nu lucreze.

„Nu avem un proiect în acest sens, dar am avut o discuţie faţă în faţă cu premierul despre subiectul acesta şi opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite. Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp.

Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a explicat Florin Manole la Prima News.

„Șomajul este un moment dificil”

Ministrul Muncii este de părere că șomajul nu reflectă dorința unei persoane de a lucra sau nu, ci faptul că respectivul om traversează o perioadă dificilă, după ce tocmai a rămas fără loc de muncă.

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a adăugat Florin Manole.