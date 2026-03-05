B1 Inregistrari!
Eveniment » Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite

Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 14:54
Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Zeci de medicamente noi, introduse în sistem
  2. Noutăți în tratamentul cancerului și bolilor rare
  3. Extinderea indicațiilor terapeutice

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat aprobarea unei noi actualizări a listei de medicamente gratuite și compensate, care include 33 de tratamente noi și extinderea indicațiilor terapeutice pentru alte 19 medicamente. Măsura vizează acces mai rapid al pacienților la terapii moderne, în special pentru afecțiuni oncologice și boli rare.

Zeci de medicamente noi, introduse în sistem

Potrivit ministrului Sănătății, actualizarea reprezintă una dintre cele mai ample modificări ale listei de medicamente compensate din ultimii ani.

„33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicaţiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi”, a transmis ministrul, pe pagina de Facebook.

El a subliniat că măsura permite accesul mai rapid al pacienților la terapii moderne, în condițiile în care unele tratamente necesitau costuri foarte ridicate, ajungând uneori la zeci de mii de euro suportate din bugetul propriu al pacienților.

Noutăți în tratamentul cancerului și bolilor rare

Printre medicamentele introduse se află primul radiofarmaceutic utilizat în sistemul public românesc, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.

De asemenea, 14 medicamente noi sunt incluse în Programul Naţional de Oncologie, fiind destinate unor forme de cancer precum melanomul, carcinomul hepatocelular, colangiocarcinomul, mielomul multiplu, limfoamele, cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul mamar, cancerul de prostată, dar și tumorile solide cu mutații genetice sau tumorile gastro-intestinale stromale.

Măsura extinde, totodată, accesul la tratamente pentru boli grave și rare, printre care arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, miastenia gravis și tulburările din spectrul neuromielitei optice. Lista include și terapii pentru deficit de lipază acidă lizozomală sau boala Fabry.

Extinderea indicațiilor terapeutice

Pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile, astfel încât acestea să poată fi utilizate și pentru alte afecțiuni.

Printre acestea se numără trombocitopenia severă la pacienți cu boală hepatică cronică, forme severe de epilepsie pediatrică precum sindromul Lennox-Gastaut, boala Niemann-Pick tip C, boli inflamatorii articulare, precum și anumite forme de cancer sau afecțiuni autoimune.

„Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o şansă în plus la tratament, la timp câştigat şi la speranţă pentru pacienţi şi familiile lor”, a transmis ministrul Sănătății.

