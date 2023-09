Ministerul Sănătății, detalii despre starea persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia: 7 pacienți intubați și ventilați mecanic

Ministerul Sănătății a oferit vineri detalii despre starea persoanelor rănite în și a precizat că șapte pacienți sunt intubați și ventilați mecanic, transmite Ministerul Sănătății.

Tragedia de la Crevedia s-a soldat cu trei decese.

Ministerul Sănătății, detalii despre starea pacienților

Dintre cei șapte pacienți intubați și ventilați mecanic, doi sunt în România, la Spitalul Floreasca, respectiv la Spitalul Bagdasar-Arseni, iar cinci sunt internați în unități sanitare din străinătate.

În România mai sunt internați 17 pacienți în stare medie sau ușoară, după cum urmează: șase la Spitalul Floreasca, patru la Spitalul Bagdasar-Arseni, șase la Spitalul de Chirurgie Plastică, Repartorie și Arsuri, respectiv unul la Spitalul Elias.

Până în acest moment au fost externați 24 de pacienți.

În străinătate au fost transferați 12 răniți.

Unul dintre pacienții transferați la Bruxelles are arsuri pe peste 15% din corp și este intubat și ventilat mecanic, stabil hemodinamic. Potrivit MS, evoluția clinică este una favorabilă.

Celălalt rănit transferat la Bruxelles are arsuri pe peste 20% din corp, respiră spontan, este stabil hemodinamic și are și el o evoluție clinică favorabilă.

Cei doi pacienți de la Spitalul „Regina Astrid” din Bruxelles de premierul Marcel Ciolacu.

Sunt intubați și ventilați mecanic și cei doi răniți care au fost duși la Milano. Unul dintre ei are arsuri pe peste 90% din corp, este stabil hemodinamic și necesită suport vasopresor. Celălalt are peste 45% din suprafața corporală arsă, este stabil hemodinamic și are o evoluție clinică favorabilă.

Cât despre cei doi pacienți transferați la Berlin, MS spune că aceștia respiră spontan, sunt stabili hemodinamic. Au peste 40% din suprafața corporală arsă.

Doi răniți duși la Graz prezintă o patologie chirurgicală complicată din cauza locului și gradului leziunilor de arsură. Aceștia sunt stabili hemodinamic.

Starea pacientului internat la Viena nu s-a schimbat în ultimele 24 de ore. Respiră spontan și este stabil hemodinamic.

Nici în cazul răniților duși la Lubeck nu s-au schimbat lucrurile în ultima zi. Sunt intubați și ventilați mecanic, stabili hemodinamic. Au arsuri pe 40%, respectiv 30% din corp.

Starea pacientului internat la Bergen, în Novergia, s-a ameliorat. Acesta este stabil hemodinamic și respiră spontan.