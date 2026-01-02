B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”

Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 22:27
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. De ce spune Miruță că ajutorul pentru Ucraina nu afectează bugetul României
  2. Ce are de câștigat țara noastră din sprijinul acordat Ucrainei

Ministrul Apărării a subliniat că sprijinul financiar de 50 de milioane de euro oferit Ucrainei nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare. Suma este acoperită integral din bugetul deja aprobat al ministerului, fără impact asupra altor proiecte sau cheltuieli esențiale.

Radu Miruță a explicat că ajutorul este oferit printr-un mecanism bine definit, transparent și ușor de verificat. Acesta este coordonat la nivel internațional de NATO și de Statele Unite, în strânsă cooperare cu aliații. Potrivit acestuia, România nu acționează unilateral, ci în deplină sincronizare cu aliații săi strategici.

De ce spune Miruță că ajutorul pentru Ucraina nu afectează bugetul României

În contextul tensiunilor de securitate din regiune, Ministerul Apărării clarifică modul în care România sprijină Ucraina. Radu Miruță a precizat că suma de 50 de milioane de euro destinată acestui sprijin era deja prevăzută în bugetul aprobat al ministerului. Alocarea nu afectează alte cheltuieli esențiale și nu presupune o majorare a bugetului existent.

„În primul rând, banii sunt deja prinși în buget. Nu a fost o alocare în afara bugetului pe care Ministerul Apărării îl primise la începutul anului. În al doilea rând, este un sprijin pe care România l-a făcut cam printre ultimele țări”, a declarat oficialul la Antena 3 CNN.

Miruță a subliniat că decizia de a oferi sprijin a fost luată în mod calculat. „Unele țări au decis să facă acest sprijin într-un mod secret, într-un mod clasificat. Noi am decis să fie într-un mod transparent. Pentru că există în spațiul public o discuție despre sprijinul și valoarea sprijinului pe care România l-a acordat până acum Ucrainei. Și este o decizie asumată, dar nu se fac publice aceste lucruri, pentru că e o chestiune de strategie, dacă vreți, militară”, a precizat ministrul Apărării.

Ce are de câștigat țara noastră din sprijinul acordat Ucrainei

Oficialul a accentuat că ajutorul acordat Ucrainei nu este un gest abstract. Acesta susține că este o decizie strâns legată de siguranța și securitatea României.

„Eu cred că, dincolo de faptul că e bine să ajutăm, este în interesul României. Nu putem discuta nici despre școli, nici despre spitale, nici despre mediul economic, despre dezvoltarea afacerilor, dacă nu avem securitate”, a tranamis Miruță.

Acesta a mai subliniat că menținerea războiului dincolo de granițele României este un avantaj strategic esențial.

„Să-și imagineze cei care critică această decizie cam ce s-ar întâmpla în România dacă ar fi rușii pe la Galați. Și cam cum s-ar mai mișca mediul economic și cum ne-am mai întreba noi ce să facem. Cât timp războiul este ținut dincolo de granița României, pentru România zona asta tampon este un câștig fantastic. Și, da, trebuie să ajutăm și vom ajuta în continuare, în limitele pe care România le are”, a mai spus ministrul Apărării.

