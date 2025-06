Ministrul Bogdan Ivan, noi detalii despre situația de la Salina Praid: „Am activat mecanismul de protecție civilă de urgență al UE” / „Avem cei mai buni specialiști din România în materie geologică, care sunt la fața locului”(VIDEO)

Ministrul Economiei, , a discutat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, despre situația din zona Salinei , subliind faptul că la fața locului se află cei mai buni experți din România, care monitorizează impactul apelor asupra minei. El a menționat utilizarea unor senzori avansați pentru a evalua erodarea galeriilor de sare și a subliniat importanța protejării surselor de apă potabilă pentru localitățile afectate.

De asemenea, a anunțat că Guvernul a aprobat 300 de milioane de lei pentru refacerea habitatului minei și compensații pentru agenții economici afectați. Ivan a anunțat și că a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a solicita asistență din partea altor state membre.

„Ieri am avut o ședință extraordinară de Guvern, în care am aprobat 300 de milioane de lei”

“În momentul de față, sunt cei mai buni experți pe care îi are, astăzi, România, la fața locului. Folosesc inclusiv drone subacvatice, monitorizează din oră în oră tot ce înseamnă concentrația apelor din amonte și din aval pentru a vedea dacă atunci când apele ajung în mină ies cu soluție salină și, automat, dacă pun în pericol mediul înconjurător și, în același timp, sursa de apă potabilă pentru mai multe localități în aval de Mina Praid, pe de o parte, iar pe de altă parte, sunt specialiști care monitorizează dinamica din subsol și cartografiază cu niște senzori foarte performanți modul în care a evoluat apa, a erodat galeriile de sare și ar putea să pună în pericol această construcție.

Scopul final este ca din cele 7 etaje subterane ale Minei Praid, cele 2 care sunt deschise turismului să poată să fie apa evocată de acolo și să se consolideze pereții și să se înceapă activitatea.

Dar toată această procedură depinde foarte mult de modul în care evoluează situația și specialiștii care sunt de ieri la fața locului au colectat aceste date. Acum le interpretează și vom avea în foarte scurt timp o propunere scrisă pentru a ști și din punct de vedere al intervenției miniere, dar și din punct de vedere al siguranței cetățenilor ce trebuie făcut.

Din punct de vedere, practic, ieri am plecat de acolo. Am fost împreună cu vicepremierul Tanczos Barna la Praid, am găsit o formulă în care cursul de apă să poată să fie deviat prin intermediul unor țevi corodate, care să preia undeva la 25 m³ pe secundă, tot fluxul de apă, ca să oprim intrarea apei în mină, iar pe de altă parte, să limităm efectele economice negative.

Ieri am avut o ședință extraordinară de Guvern, în care am aprobat 300 de milioane de lei, pe de o parte, pentru refacerea habitatului minei și, pe de altă parte, pentru a veni cu niște compensații pentru cei 200 de agenți economici care, în urma inundării minei și închiderii ei, au de suferit pagube din punct de vedere al afacerilor”, a precizat ministrul.

„E un fenomen foarte complex”

Bogdan Ivan a fost întrebat dacă se poate găsi o soluție rapidă și pentru persoanele care sunt afectate din cauză că nu mai au apă potabilă, fiind vorba despre oameni din 16 localități.

“Am activat mecanismul de protecție civilă de urgență al Uniunii Europene. Împreună cu șeful DSU, Raed Arafat, am transmis către statele membre o solicitare de experți în domeniul geologic, în domeniul protecției miniere, în domeniul protecției civile. Primii o să sosească la Praid, mâine dimineață.

În paralel, lucrăm cu companii foarte mari și cu ambasada noastră în Israel, pentru a identifica acele instalații de desalinizare, acolo unde este cazul pentru a putea să nu avem o apă contaminată cu sare, care să ajungă în râu, care este principala sursă de apă pentru toate localitățile din aval de Salina Praid și lucrăm la acest aspect.

În momentul de față, din ultimele date de la colegii mei, salinitatea din interiorul minei depășește 200 g/litru, ceea ce înseamnă că se apropie oarecum de nivelul de saturație, care este în jurul a 300-310 g/litru, în interiorul minei, dar se pare că din datele pe care le avem, o parte din acea apă ajunge înapoi în cursul râului Târnava, ceea ce înseamnă că e în continuare un curs fluid între râul care alimentează galeriile de sare și, mai departe, ea se revarsă, o parte nu foarte mare, dar se revarsă în continuare în râul Târnava.

E un fenomen foarte complex. Ieri am plecat de acolo, am în continuare monitorizare împreună cu prefectul județului, cu celelalte ministere. E un secretar de stat din partea Ministerului Economiei la fața locului, care nu a plecat, nu pleacă de acolo până când nu se rezolvă aceste situații.

Avem cei mai buni specialiști din România în materie geologică, care sunt la fața locului, fac predicții, ne dau soluții pentru a ști cum să acționăm pentru prevenirea acestei situații și compania care face acele lucrări de bypass a cursului de apă și de mutare a cursului apă, pentru nu mai avea apă, care intră în continuare în galerii, e la fața locului am fost cu ei pe teren și lucrează deja la acest lucru”, a mai transmis ministrul.