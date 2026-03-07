Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a atras atenția după ce două persoane aflate într-un alt autoturism au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Primele informații arată însă că rănile suferite de acestea nu sunt grave.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat ministrul Finanțelor

Accidentul a avut loc pe o stradă din Sectorul 1 al Bucureștiului, iar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, se afla la volanul autoturismului în momentul impactului. Coliziunea ar fi avut loc după ce mașina condusă de ministru nu ar fi acordat prioritate unui autoturism folosit pentru transport de persoane în regim de ride-sharing.

În urma impactului, doi pasageri aflați în vehiculul utilizat pentru transport de persoane au acuzat dureri și au fost transportați la spital pentru evaluări medicale. Primele date disponibile indică faptul că rănile suferite nu sunt grave, însă medicii au decis efectuarea unor investigații pentru a exclude eventuale complicații.

Ce informații au apărut despre momentul impactului

Potrivit relatărilor apărute în presă, incidentul rutier s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Surse citate în spațiul public susțin că mașina condusă de ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care efectua transport de persoane.

Potrivit Antena3, accidentul nu a fost unul grav. Ministrul se afla la volanul autoturismului, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Nazare, nu ar fi acordat prioritate unei mașini care făcea transport de persoane în regim de ride-sharing.

În autoturismul implicat în transportul de persoane se aflau doi pasageri în momentul producerii accidentului. După impact, aceștia au reclamat dureri, motiv pentru care au fost transportați la spital pentru controale medicale suplimentare, scrie stiripesurse.ro.

Ce urmează după intervenția poliției

Polițiștii au ajuns la locul accidentului la scurt timp după producerea acestuia și au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii.

Conform procedurilor legale aplicate în astfel de situații, atunci când persoane implicate într-un accident rutier sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale, se deschide de regulă un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.