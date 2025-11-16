Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu

Bucureștiul are nevoie de investiții și bani pentru a se dezvolta, dar și de o mare vizibilitate către Europa.

Ciprian Ciucu este singurul dintre candidați care are un dialog de nivel european cu autorități din alte state pentru sprijin și bune practici. Deja, a avut o primă întâlnire la Primăria Sectorului 6 cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei.

Cei doi au discutat pe teme variate: de la rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, până la combaterea dezinformării și a curentelor extremiste, în contextul războiului hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene.

De altfel, Ciprian Ciucu este singurul primar din București care a reprezentat Capitala României în Europa, în toți acești ani.

Diseară, de la ora 19.00, puteți urmări discuția:

Material susținut de PNL București