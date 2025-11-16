B1 Inregistrari!
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu

Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu

16 nov. 2025, 14:57
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu

Bucureștiul are nevoie de investiții și bani pentru a se dezvolta, dar și de o mare vizibilitate către Europa.

Ciprian Ciucu este singurul dintre candidați care are un dialog de nivel european cu autorități din alte state pentru sprijin și bune practici. Deja, a avut o primă întâlnire la Primăria Sectorului 6 cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei.

Cei doi au discutat pe teme variate: de la rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, până la combaterea dezinformării și a curentelor extremiste, în contextul războiului hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene.

De altfel, Ciprian Ciucu este singurul primar din București care a reprezentat Capitala României în Europa, în toți acești ani.

Diseară, de la ora 19.00,  puteți urmări discuția: https://m.youtube.com/watch?v=E_cKNcFAJ7c&fbclid=IwVERTSAOGhClleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgIY2FsbHNpdGUBMgABHpAWKKBffDsPOdb7gQW_8iifcqg4K5y29EhHr3aeH5TmGZZLZmUG4DDX5IjG_aem_Q049cyWM1ZtCvPXBbYDhyA

Material susținut de PNL București

